Трамп по-прежнему оправдывает встречу сына с российским адвокатом

Президент США Дональд Трамп продолжает защищать решение своего старшего сына встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, как он считал, собиралась предоставить ему компрометирующую информацию о сопернице Трампа на выборах – демократе Хиллари Клинтон.

«Большинство политиков пошло бы на такую встречу, какую посетил Дон-младший, чтобы получить информацию про оппонента. Это политика!» – написал Трамп в понедельник в своем «Твиттере».

Трамп несколько раз пытался заглушить скандал вокруг состоявшейся в июне 2016 года встречи Дональда Трампа-младшего с Весельницкой. Трамп-младший дал согласие на встречу, когда посредник сообщил ему по электронной почте, что она связана с Кремлем и готова предоставить компромат на Клинтон в рамках российской кампании в поддержку Трампа.

Сын президента сказал, что у адвоката не было никакой информации о Клинтон и что встреча быстро закончилась.

Президент Трамп сказал, что узнал о встрече лишь на прошлой неделе. Встреча проходила в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. На ней также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер, менеджер предвыборной кампании Пол Манафорт и российско-американский лоббист, некогда служивший офицером в советской армии.

Однако сенатор Марк Уорнер, наиболее высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по разведке, считает «неправдоподобным», что Трамп не знал о встрече.

Встреча оказалась в центре внимания нескольких расследований о российском вмешательстве в выборы. Ряд комитетов Конгресса проводят собеседования со свидетелями и назначают слушания.

Уголовное расследование по российскому делу возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, в прошлом директор ФБР. Он также проверяет наличие контактов между предвыборным штабом Трампа и российскими интересами и пытается установить, препятствовал ли Трамп правосудию, когда уволил бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по российскому делу до Мюллера.

Согласно новому опросу Washington Post и ABC News, 60 процентов респондентов считают встречу Трампа-младшего с российским адвокатом неподобающим поступком.

Президент Трамп в воскресенье подверг критике американские СМИ за их внимание к этому событию, обвинив их в «искажении демократии».

«Хиллари Клинтон можно незаконно получать вопросы к дебатам и удалять 33 000 электронных писем, а на моего сына Дона накинулись фейковые новости?» – написал он в СМИ.

«Всеми этими анонимными источниками и однобокими и даже фальшивыми репортажами, фейковые новости искажают демократию в нашей стране», – написал он в другом твите.

Ассоциация корреспондентов Белого дома отвергла обвинения президента. «Свободна и независимая пресса играет ключевую роль в демократии», – подчеркивается в ее заявлении.