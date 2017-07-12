Петр Порошенко: Украина начинает качественно новый этап на пути в Евросоюз

С 1 сентября 2017 года начнется качественно новый этап для Украины на пути в Европейский Союз. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в обращении, опубликованном на его официальной странице 11 июля, отмечая завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Это этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа. И на этом пути нам будет помогать и Европейский Союз, и весь цивилизованный мир», – подчеркнул украинский президент.

На саммите Украина-Евросоюз, который пройдет в Киеве с 12 по 13 июля, президент Петр Порошенко «скоординирует позиции относительно того, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап партнерства Украины с Евросоюзом».

«Я рад, что мы вместе, общими усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против Соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение», – отметил Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана, которое благодаря совместной работе удалось выполнить.

«Украина обязательно будет в семье европейских народов – и в Евросоюзе, и в НАТО. Объединяемся, и меняем страну», – призвал Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, 12-13 июля 2017 года в Киеве под председательством президента Петра Порошенко состоится девятнадцатый саммит Украина – Европейский Союз.

Делегацию Евросоюза будет представлять президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер. В Саммите также примут участие члены Правительства Украины и члены Европейской Комиссии.

В повестке дня – обсуждение вопросов имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ход реформ, усиление поддержки со стороны Евросоюза, обсуждение ситуации в оккупированных Донбассе и на Крымском полуострове.

Путь к Соглашению: как все начиналось

Решение Совета Евросоюза об окончательном завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз опубликовано в Официальном журнале Сообщества, сообщает Украинское национальное информационное агентство 12 июля.

В Верховной Раде приветствуют решение Совета Европейского Союза, сообщил 12 июля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

«Десять лет продолжалась работа над Соглашением между Украиной и Евросоюзом. Хочу напомнить тот день, когда в зале парламента было объявлено, что Соглашение не будет подписано. С этого началась Революция достоинства», – сказал спикер Андрей Парубий, отмечает пресс-служба Верховной Рады.

Напомним, что 23-24 ноября 2013 года, в девятую годовщину «оранжевой революции», в крупных городах Украины состоялись массовые акции в поддержку евроинтеграционного курса страны.

Накануне саммита Восточного партнерства Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года, правительство Николая Азарова объявило о приостановке процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщала Русская служба «Голоса Америки» 24 ноября 2013 года, участники народного вече «За европейскую Украину» на Европейской площади в Киеве приняли решение о проведении мобилизации всех партий, общественных организаций и граждан, которые выступают за европейскую интеграцию Украины.

В Резолюции вече были выдвинуты требования к тогдашнему президенту Виктору Януковичу «немедленно отменить решение правительства Азарова, прекратить политические репрессии, освободить Юлию Тимошенко, возобновить курс на европейскую интеграцию и подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на вильнюсском саммите Восточного партнерства».

Результат – три евроинтеграционных цели

Политолог Олеся Яхно-Белковская отмечает, что за последний год Украина достигла «трех евроинтеграционных целей», которые теперь необходимо наполнить практическим смыслом и действиями.

«Безвизовый режим, ратификация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и Зона свободной торговли, которая действует больше года и позволяет увидеть проблемы в рамках ее функционирования. Эти три позиции – открывают большие возможности. Вопрос лишь в том, насколько эффективным будет этот диалог. Саммит Украина-Евросоюз будет проходить в качественно новых условиях: Украина начинает отталкиваться от уже принятых юридических, политических и экономических решений с тем, чтобы начинать наполнять их реальным смыслом. Это, вероятно, и есть новый этап сотрудничества с Евросоюзом», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Нынешний диалог с Европейским Союзом, по словам Олеси Яхно-Белковской, начинается в «рамках базовых задач» для Украины. Однако при этом, подчеркивает эксперт, стороны будут нацелены на развитие и достижения прогресса.

«У нас есть задачи, которыми мы будем заниматься, вероятно, в ближайшие годы. Однако условия Соглашения об ассоциации направлены на приближение стандартов Украины к стандартам Евросоюза; Зона свободной торговли позволит расширить экономическое сотрудничество и это реально позволит развить евроинтеграционные процессы внутри Украины», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Она говорит, что на данном этапе в украинском обществе эти три евроинтеграционных цели, достигнутые властью, остаются не оцененными в полной мере.

«Только безвиз потребовал от нас принятия больше 140 законодательных актов и преобразований, влияющих на украинское общество, имеющих огромное значение для Украины. Действующее Соглашение об ассоциации не предусматривает в конечном итоге членства в Евросоюзе. Но если Украина, спустя некоторое время посчитает, что она существенно продвинулась в гармонизации и ассоциации с разными европейскими стандартами, то ничего не мешает нам подать заявку в Евросоюз», – Олеся Яхно-Белковская.

О важном диалоге с НАТО

Главный советник Института стратегических исследований «Новая Украина» Вячеслав Потапенко считает, что расширение евроинтеграционных устремлений Украины и его практические результаты будут зависеть в первую очередь от взаимодействия официального Киева с НАТО.

«История всех восточноевропейских проектов присоединения к Евросоюзу базировалась на членстве в НАТО. Ни одна страна из бывшего советского блока не попала в Евросоюз, минуя членство в Альянсе. И пока Украина не попадет в НАТО – говорить всерьез о какой-то евроинтеграции очень сложно», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вячеслав Потапенко напоминает, что история сотрудничества с Альянсом началась задолго до определения евроинтеграционных устремлений официального Киева.

«Двадцать лет назад во время открытия информационного центра НАТО, мы формально были готовы к реформам, которые продолжаются и сегодня. Уже тогда существовали различные проекты взаимодействия с НАТО – курсы английского языка для украинских офицеров, программы НАТО по переподготовке военных. В Украине был самый большой на постсоветском пространстве контингент миротворцев, участвующих в программах и операциях НАТО и ООН. Объем сотрудничества Украины и Альянса был очень большой. С другой стороны – огромная коррупция во всех отраслях жизни нашей страны все никак не преодолевается. К этой проблеме внимание общественности постоянно привлекается, начиная со времен президентства Леонида Кучмы», – подчеркивает Вячеслав Потапенко.

Оценки украинского президента Петра Порошенко о новых шагах для развития отношений с Евросоюзом, по словам Вячеслава Потапенко, могут получить практическое воплощение через несколько лет.

«Этот основной посыл больше похоже на предвыборное заявление – это платформа, некое общее направление, некая цель, и она достаточно далекая для того, чтобы сегодня обосновывать, что произойдет через годы. У нас все еще остаются очень большие проблемы с коррупцией и реформированием госорганов. И этими задачами на протяжении последних лет больше всего недовольны западные партнеры. Насколько удастся изменить эту ситуацию, реализовать «новый этап пути Украины к Евросоюзу» – большой вопрос», – отмечает Вячеслав Потапенко.