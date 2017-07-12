В Сенате проходят слушания по кандидатуре нового главы ФБР

Кристофер Рэй, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост директора ФБР, в среду предстал перед конгрессменами на слушаниях по утверждению своей кандидатуры.

Рэй, адвокат и бывший сотрудник Министерства юстиции, должен ответить на вопросы членов сенатского Юридического комитета, которые, скорее всего, хотят удостовериться, сможет ли он работать независимо от Белого дома.

В случае утверждения его кандидатуры Рэй сменит на посту директора ФБР Джеймса Коми, которого президент Трамп отправил в отставку, когда тот возглавлял расследование по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.