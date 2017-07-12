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В Сенате проходят слушания по кандидатуре нового главы ФБР

Сенаторы хотят удостовериться, сможет ли Кристофер Рэй сохранять независимость от Белого дома

Кристофер Рэй, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост директора ФБР, в среду предстал перед конгрессменами на слушаниях по утверждению своей кандидатуры.

Рэй, адвокат и бывший сотрудник Министерства юстиции, должен ответить на вопросы членов сенатского Юридического комитета, которые, скорее всего, хотят удостовериться, сможет ли он работать независимо от Белого дома.

В случае утверждения его кандидатуры Рэй сменит на посту директора ФБР Джеймса Коми, которого президент Трамп отправил в отставку, когда тот возглавлял расследование по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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