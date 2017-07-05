Германия ожидает российского вмешательства на предстоящих выборах

В Германии ожидают, что Россия попытается повлиять на результаты выборов в стране, которые пройдут 24 сентября. Однако пока не известно какую именно партию будет поддерживать Москва, сообщили официальные представители во вторник.

Министр внутренних дел Томас де Мезьер заявил на пресс-конференции, что данные, украденные в 2015 году в результате взлома компьютерной системы нижней палаты парламента, могут быть опубликованы в ближайшее время.

Ханс-Георг Маасен, президент Федеральной службы защиты конституции –немецкого разведывательного ведомства – сообщил, что по его предположениям, президент РФ Владимир Путин предпочел бы видеть немецким канцлером не Ангелу Меркель, а другого политика.

По словам де Мезьера, Россия с большой вероятностью пыталась повлиять на исход выборов в США и все указывает на то, что Москва причастна к попыткам вмешаться во французские выборы.

«Как результат, нельзя исключать – и в стране к этому готовятся – подобную попытку повлиять на выборы в Германии», – сказал де Мезьер.

Россия отрицает свою причастность к попыткам вмешаться в выборы в других странах.

Меркель, которая поддерживает введенные в отношении России санкции в ответ на ее действия в Украине, собирается избираться на четвертый срок.

Как сообщили источники агентству Reuters, одна из более, чем десятка взломанных учетных записей парламентариев во время хакерской атаки на Бундестаг в 2015-м году, принадлежал Меркель. В то же время, ее основная рабочая учетная запись не была затронута.

Комментарии официальных представителей Германии прозвучали за несколько дней до приезда Путина на проходящий в стране саммит «Большой двадцатки». Незадолго до сделанных во вторник заявлений Германия подверглась волне кибератак, направленных на парламент, законодателей, политические партии и исследовательские центры, которые сотрудничали с партиями с лета 2015 года. Разведслужбы Германии возлагают вину за хакерские атаки на группу APT 28 из России, которая связана с Кремлем.

Россия отрицает какую-либо связь с кибератаками.

Маасен сообщил, что любая кампания, ставящая целью повлиять на выборы, в действительности свидетельствует о намерении посеять беспокойство среди избирателей в Германии, а не оказать поддержку определенному кандидату.

«Целью (кампании) может быть не усиление какой-либо политической силы или избрание определенного кандидата, но подрыв доверия к нашей демократической системе», – сказал Маасен.

В то же время, глава немецкой разведслужбы считает, что избирательная система Германии, подсчет голосов в которой осуществляется посредством заполненных от руки бюллетеней, а не путем электронного голосования, менее уязвима для угрозы взлома электронных систем, чем какая-либо другая система.

По словам Маасена, у его ведомства нет достоверных доказательств, что кибератака, которая началась в Украине на прошедшей неделе и распространилась по всему миру, была осуществлена Россией.

Украина возложила вину за атаку, целью которых было уничтожить важные данные и посеять панику в стране, на российские спецслужбы.