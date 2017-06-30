Стрелка в Нью-Йорке обезвредила полиция

Неизвестный мужчина, вооруженный автоматической винтовкой открыл огонь в здании госпиталя "Бронкс Лебанон" в Нью-Йорке.

Первые сообщения о стрельбе поступили около 15.00 днем в пятницу.

Прибывшие на место сотрудники полиции и сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия блокировали район 173-й улицы и улицы Гранд Конкорс в Бронксе. Согласно первым сообщениям, в результате стрельбы в здании больницы ранения получили два человека. Стрелок, одетый в белый лабораторный халат, забарикадировался на 16-м этаже.

В 15.55 журналисты американских телеканалов, работающие на месте, сообщили, что стрелок был обезврежен полицией. Несколько минут спустя официальный представитель полиции Нью-Йорка Питер Дональд подтвердил эту информацию.

"Нападавший скончался в госпитале", - заявил он, отказавшись раскрыть детали операции.

Как выяснилось позднее, нападавшим оказался бывший работник госпиталя доктор Генри Белло. В результате стрельбы огнестрельные раны получили от 4 до 6 человек. Еще нескольким была оказана медицинская помощь в связи с незначительными травмами, которые они получили, пытаясь покинуть опасную зону.

Полиция Нью-Йорка пытается выяснить мотивы преступления.