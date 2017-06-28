Глава избирательного штаба демократов дал показания о российском вмешательстве

Глава избирательного штаба Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года Джон Подеста во вторник впервые дал показания членам Конгресса, ведущим расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Взлом электронных почтовых ящиков Подесты эксперты считают одним из ключевых моментов, который мог повлиять на ход избирательной кампании. Тогда были похищены несколько десятков тясяч писем, которые затем были опубликованы скандально известным сайтом WikiLeaks.

Сам Джон Подеста заявил журналистам, что был «счастлив сотрудничать» с членами конгресса. Он не согласился с тем, что администрация Барака Обамы «слишком мягко» ответила на хакерские атаки, оргнизованные Кремлем.

«Администрации пришлось иметь дело с беспрецедентным накалом страстей (во время избирательной кампании), причиной которого стали российские кибератаки, - заметил Джон Подеста. – Я думаю, что администрация пыталась выбрать лучшее решение, которое бы отвечало интересам американцев».

Личные письма, похищенные с серверов Национального комитета демократической партии и компьютеров Джона Подесты, содержали детальную информацию о «внутренней кухне» избирательного штаба Клинтон.

Одновременно эти письма были использованы право-консервативными и конспирологическими сайтами для распространения ложной информации, компрометирующей кандидата от демпартии. В одном из таких сообщений, например, утверждалось, что Хиллари Клинтон и Джон Подеста руководят преступной сетью, продающей детей в сексуальное рабство. По утверждению авторов онлайн-ресурса, штаб-квартира нелегальной сети находилась в одной из вашингтонских пиццерий.

В декабре прошлого года житель Северной Каролины Эдгар Уэлч, вооруженный штурмовой винтовкой, ворвался в кафе в столице США, сообщив, что он намерен лично расследовать скандал, получивший название «Пицца-гэйт». По счастливой случайности, никто из посетителей тогда не пострадал.

Как стало известно, члены Конгресса, ведущие расследование о российском вмешательстве, на прошлой неделе пригласили для дачи показаний шестерых свидетелей. Троих из них выбрали представители демократической партии, еще троих – республиканцы.

Следователи из Палаты представителей намерены также изучить, какое влияние на ход выборов оказали фальшивые новости, которые распространялись многочисленными интернет-ресурсами. По данным телекомпании CNN, в числе приглашенных для дачи показаний может оказаться и Брэд Парскале, руководивший IT-направлением и работой в социальных сетях в избирательном штабе Дональда Трампа.