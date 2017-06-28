Беларусь хвалят, но пока не приглашают в ПАСЕ

СТРАСБУРГ — Ситуация в Беларуси с правами человека и открытостью властей страны начала меняться к лучшему, но это происходит медленно и внушает лишь осторожный оптимизм. Такова главная идея доклада «О ситуации в Беларуси», который был рассмотрен и одобрен во вторник на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, проходящей на этой неделе в Страсбурге.

Автор доклада, член делегации Италии в Ассамблее Андреа Ригони, демонстрировал очевидную симпатию к стране, за ситуацией в которой он наблюдает. Он предложил коллегам «продолжать идти по пути, который мы выбрали — критики и, одновременно, вовлечения Белоруссии в сотрудничество, добиваясь соблюдения там прав человека и фундаментальных свобод, прежде всего — права на жизнь».При этом «не ограничиваясь только критикой, как мы это делали в прошлом, но и попробовать позитивный подход».

Именно действующая в Беларуси смертная казнь является главным препятствием для того, чтобы вернуть Минску статус «официально приглашенного в Совет Европы». Об этом сказано в резолюции по докладу, которую поддержала Ассамблея своим голосованием: «Ассамблея сожалеет о том, что из-за отсутствия моратория на применение смертной казни не может отменить приостановление действия статуса специального приглашенного для парламента Беларуси».

Беларусь продолжает казни - в 2016-2017 году были расстреляны пять человек. Судьба еще двоих приговоренных к смертной казни неизвестна. Это единственная страна в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь. Родственникам расстреливаемых, как правило, не сообщают о дате предстоящей казни и не предоставляют последнее свидание перед нею. В соответствии с законодательством Беларуси, тела расстрелянных не выдаются родственникам для похорон, а о месте их захоронения не сообщается.

Власти страны собирались отменить смертную казнь в начале 90-х годов прошлого века, когда Беларуси в 1993-м году был дан статус официально приглашенной в ПАСЕ. Однако в 1996-м, уже в президентство Александра Лукашенко, в стране был проведен референдум, по результатам которого смертная казнь была объявлена сохранившейся в законодательстве. В итоге Минск лишили статуса приглашенного в Совет Европы.

В рекомендациях ПАСЕ, одобренных Ассамблеей 27 июня, сказано, что Совет Европы намерен укреплять связи с этой страной. В частности - «продолжать взаимодействие с властями страны в целях реализации «Плана действий Совета Европы для Беларуси», уделяя особое внимание вопросу о смертной казни, поощрять власти, неправительственные организации и независимых представителей гражданского общества играть активную роль в осуществлении «Плана действий», поощрять его межправительственные комитеты к организации встреч, семинаров и конференций в Беларуси и рассмотреть вопрос о создании в ближайшее время офиса Совета Европы в Минске в целях повышения эффективности его деятельности в стране».

ПАСЕ также призвала Евросоюз «оказывать Беларуси поддержку в политических реформах, активизировать сотрудничество в рамках Координационной группы ЕС и Беларуси», а также, в зависимости от достигнутого прогресса, рассмотреть возможность отмены всех оставшихся санкций против Минска.

Все это стало возможным, как сказано в докладе Андреа Ригони, из-за того, что «белорусские власти за последнее время проявили большую международную открытость и готовность к диалогу, в том числе с Советом Европы, Евросоюзом, ОБСЕ и ООН».

При этом ПАСЕ высказала целый ряд рекомендаций властям Беларуси — в частности, немедленно освободить задержанных активистов оппозиции и расследовать утверждения о жестоком обращении с ними, обеспечить соблюдение свободы ассоциаций и мирных собраний, обеспечить политический плюрализм, свободные и справедливые выборы.

Член делегации Литвы в ПАСЕ Эммануэлис Зингерис вспоминал, что в начале 90-х отношение к Беларуси в Европе и, в особенности, в странах Балтии было иным: «Мы начали наши революции вместе 27 лет назад. Я помню время, когда красно-бело-красный белорусский национальный флаг был на наших баррикадах, когда мы прощались с коммунистической империей. И когда Станислав Шушкевич стал председателем Верховного Совета Беларуси, именно в Беловежской Пуще он с Ельциным и Кравчуком положили конец СССР, бывшему угрозой для всего человечества».

Депутат шведского Риксдага Буриана Аберг напомнила коллегам, что, несмотря на некоторые надежды на изменение ситуации в Беларуси, эту страну называют «последней диктатурой Европы», и не без причин: «Политическая ситуация в стране характеризуется авторитарным правлением Александра Лукашенко, который контролирует самые важные институты государства — правительство, суды, государственные компании, военных и службы безопасности. Нет никаких ограничений на срок, в течение которого президент может оставаться у власти. В теории гражданские права в Беларуси гарантированы конституцией, на практике же эти права жестко ограничены. В докладе мне лично не хватило описания ситуации с женщинами, детьми, сексуальными и другими меньшинствами».

Некоторые из парламентариев, выступавших при обсуждении доклада, говорили о связи Беларуси с Россией. В частности, Константинос Евстафиу, социалист из делегации Кипра, заявил, что ПАСЕ не должна пытаться через Минск надавить на Москву или поссорить их: «Наша озабоченность ситуацией в Беларуси никак не должна быть связана с тем, что эта страна остается одним из важнейших политических, экономических и военных партнеров России. Наше желание добиться дальнейших демократических перемен в этой стране не должно восприниматься как попытка дестабилизировать отношения Беларуси с ее партнерами и соседями. Я считаю, что такие действия были бы недемократичными и контрпродуктивными».

В ответ на это эстонский депутат Андерс Херкель заметил, что «в последние годы явно встал вопрос о суверенитете Беларуси, потому что страна стала очень зависима от России, и мы понимаем, что в этой стране наблюдается не только слабость демократии, но и слабость независимой государственности».