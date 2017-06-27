Госдепартамент обвинил МИД РФ в излишней открытости

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт прокомментировала публикацию расшифровки телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона, опубликованную на официальном сайте МИД РФ.

Она заявила, что российская сторона часто раскрывает не предназначенную для широкой общественности информацию и «имеет тенденцию иногда превратно истолковывать вещи». При этом, отвечая на вопрос о том, предупреждал ли Тиллерсон Лаврова, что США выявили возможную подготовку к химической атаке в Сирии, пресс-секретарь Госдепартамента заявила, что Тиллерсон не публикует расшифровки своих разговоров, и что она не будет комментировать представленную российской стороной версию беседы.

«Госсекретарь Тиллерсон всегда четко разъясняет российской (стороне) позицию США по тому или иному вопросу, – сказала Нойерт. – Он предпочитает выполнять большую часть своей дипломатической работы в закрытом формате, посредством таких бесед, так как считает это наиболее эффективным форматом».

Комментируя заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что Иран, Россия и правительство Сирии будут нести ответственность в случае применения химического оружия в Сирии, Нойерт отметила, что в 2015-м году, когда Сирия находилась на грани коллапса, именно Россия вмешалась в конфликт в стране.

«Россия пришла (на помощь режиму Асада), помогла усилить сирийские силы, и это привело к смертям, опустошению и разрухе, которые мы наблюдаем с тех пор», – заявила пресс-секретарь Госдепартамента.