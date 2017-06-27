Белый дом может внести изменения в закон о медстраховании

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что республиканцы в Сенате «очень близки» к заключению соглашения, которое позволит им вынести на обсуждение законопроект о новой реформе здравоохранения.

«Я думаю, что это будет великолепный законопроект, - сообщил президент США во время встречи с сенаторами-республиканцами в Белом доме. – Будет замечательно, если мы сумеем это сделать, а если у нас не получится – это не так страшно, и я очень хорошо это понимаю».

Главной темой на встрече с законодателями стало обсуждение законопроекта, который пользуется все меньшей популярностью даже у республиканцев. Как стало известно во вторник, еще пятеро сенаторов-республиканцев отказались поддержать этот документ, так что лидеру большинства в Верхней палате Митчу Макконнеллу не хватило голосов даже для того, чтобы вынести законопроект на обсуждение всем составом Сената. Одним из поводов для отказа от голосования стал недавний доклад Бюджетного офиса Конгресса США, подсчитавшего, что после вступления в силу нового закона не менее 22 миллионов американцев потеряют медицинскую страховку.

В результате Макконнелл был вынужден отложить внесение законопроекта, пообещав, что законодатели вернутся к его обсуждению уже после завершения каникул, которые начинаются 4 июля.

В ходе встречи с сенаторами президент Трамп пообещал, что в текст законопроекта могут быть внесены изменения.

«Мы поговорим и посмотрим, что мы можем сделать, - сказал он. – Но ради (интересов) страны, мы должны утвердить новую систему здравоохранения».