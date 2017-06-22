Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Лидеры стран Европейского союза решили продлить экономические санкции, введенные против Москвы из-за вмешательства в события на Украине, еще на шесть месяцев. Как сообщил в своем Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск, причиной стало «невыполнение Минских соглашений» российскими властями.

Представители Европейского союза и Соединенных Штатов неоднократно заявляли, что готовы начать пересмотр санционной политики в отношении России, и отменить часть ограничений, если Москва откажется от поддержки сепаратистов на востоке Украины, и начнет выполнять Минские соглашения. В первую очередь речь шла об отзыве иностранных наемников и воинских формирований из этого региона, и передаче контроля над границей украинским властям.

Экономические санкции были введены против Москвы после начала событий в Крыму в 2014 году.