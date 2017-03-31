Вакцину против лихорадки Зика испытают на добровольцах

Американские ученые начали приглашать добровольцев для участия в следующем этапе лабораторных тестов вакцины, предназначенной для защиты от лихорадки Зика.

Энтони Фауччи, директор Национальных институтов исследований аллергии и инфекционных заболеваний, сообщил, что вакцина успешно прошла первоначальные испытания.

Для следующего этапа планируется привлечь более 2,4 тыс волонтеров из регионов и стран, которые подверглись воздействию эпидемии – южной части США, Пуэрто-Рико, Бразилии, Перу, Коста-Рики, Панамы и Мексики. За добровольцами будут наблюдать на протяжении двух лет. Стоимость этих экспериментов оценивается в 100 млн долларов.

Вирус Зика, в случае заражения беременных женщин, способен привести к возникновению тяжелых расстройств у детей.