Вакцину против лихорадки Зика испытают на добровольцах

Тесты будут продолжаться два года
Американские ученые начали приглашать добровольцев для участия в следующем этапе лабораторных тестов вакцины, предназначенной для защиты от лихорадки Зика.
Энтони Фауччи, директор Национальных институтов исследований аллергии и инфекционных заболеваний, сообщил, что вакцина успешно прошла первоначальные испытания.
Для следующего этапа планируется привлечь более 2,4 тыс волонтеров из регионов и стран, которые подверглись воздействию эпидемии – южной части США, Пуэрто-Рико, Бразилии, Перу, Коста-Рики, Панамы и Мексики. За добровольцами будут наблюдать на протяжении двух лет. Стоимость этих экспериментов оценивается в 100 млн долларов.
Вирус Зика, в случае заражения беременных женщин, способен привести к возникновению тяжелых расстройств у детей.
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