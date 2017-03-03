ВВС США нанесли удар по «Аль-Кайде» в Йемене

По информации властей Йемена и свидетельствам очевидцев, американские военные в течение двух дней осуществляли воздушные удары по предполагаемым позициям боевиков «Аль-Кайды».

Официальные лица сообщают, что целью одной из атак, проведенной перед рассветом в пятницу, был дом одного из главарей террористической группировки в Вади Яшбам, провинции Шабва. Авиаудары также были нанесены в соседней провинции Абьян.

Местные жители сообщают о возможных жертвах среди гражданского населения.

Американские военные еще не прокомментировали эту операцию.

В разговоре с AFP, один из очевидцев описал события раннего утра пятницы как «ужасающую ночь».

По словам официальных лиц США, боевики «Аль-Кайды» использовали неподконтрольные правительству территории Йемена для планирования и осуществления террористических атак на США и их союзников.