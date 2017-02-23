WSJ: Янукович направил Трампу план мирного урегулирования в Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович, проживающий в добровольном изгнании в России, направил президенту США Дональду Трампу мирный план прекращения конфликта в Украине.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal, отмечая, что это уже не первая попытка украинских политиков самостоятельно вступить в контакт с Белым домом.

Газета пишет, что предложение Януковича поступит в Вашингтон на фоне нарушений действующего соглашения о прекращении трехлетнего конфликта, достигнутого при посредничестве европейских стран, и неясного внешнеполитического курса администрации Трампа.

Газета предполагает, что письмо Януковича не имеет больших шансов на успех и едва ли будет воспринято серьезно, поскольку бывший президент не пользуется большой поддержкой в Украине и доверием на Западе, после того, как он покинул Украину на фоне протестов против его правления в 2014 году.

Находясь в России, он время от времени выступает с заявлениями, которые перекликаются с позицией Кремля.

Но независимые усилия Януковича и одного из депутатов Верховной Рады, который добивался, чтобы адвокат Трампа доставил его мирный план в Белый дом, подчеркивают разногласия в Украине и неопределенность в столицах мировых держав в вопросе о прекращении конфликта, унесшего жизни около 10 тысяч человек, отмечает Wall Street Journal.

В беседе с несколькими западными журналистами во вторник Янукович ознакомил их с десятистраничным письмом, которое, по его словам, он направил Трампу и другим западным лидерам, сообщает издание.

Согласно Wall Street Journal, он призывает оказать давление на Киев, требуя от него выполнения обязательств, взятых в соответствии с мирным соглашением, а именно наделения сепаратистских территорий широкой автономией.

Кроме того, Янукович выдвинул идею проведения референдума о статусе Донбасса – региона, который частично находится под контролем сепаратистов, пользующихся скрытой поддержкой России.