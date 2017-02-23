WSJ: Янукович направил Трампу план мирного урегулирования в Украине

По оценкам Wall Street Journal, план бывшего президента Украины едва ли будет воспринят серьезно в Белом доме
Бывший президент Украины Виктор Янукович, проживающий в добровольном изгнании в России, направил президенту США Дональду Трампу мирный план прекращения конфликта в Украине.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal, отмечая, что это уже не первая попытка украинских политиков самостоятельно вступить в контакт с Белым домом.
Газета пишет, что предложение Януковича поступит в Вашингтон на фоне нарушений действующего соглашения о прекращении трехлетнего конфликта, достигнутого при посредничестве европейских стран, и неясного внешнеполитического курса администрации Трампа.
Газета предполагает, что письмо Януковича не имеет больших шансов на успех и едва ли будет воспринято серьезно, поскольку бывший президент не пользуется большой поддержкой в Украине и доверием на Западе, после того, как он покинул Украину на фоне протестов против его правления в 2014 году.
Находясь в России, он время от времени выступает с заявлениями, которые перекликаются с позицией Кремля.
Но независимые усилия Януковича и одного из депутатов Верховной Рады, который добивался, чтобы адвокат Трампа доставил его мирный план в Белый дом, подчеркивают разногласия в Украине и неопределенность в столицах мировых держав в вопросе о прекращении конфликта, унесшего жизни около 10 тысяч человек, отмечает Wall Street Journal.
В беседе с несколькими западными журналистами во вторник Янукович ознакомил их с десятистраничным письмом, которое, по его словам, он направил Трампу и другим западным лидерам, сообщает издание.
Согласно Wall Street Journal, он призывает оказать давление на Киев, требуя от него выполнения обязательств, взятых в соответствии с мирным соглашением, а именно наделения сепаратистских территорий широкой автономией.
Кроме того, Янукович выдвинул идею проведения референдума о статусе Донбасса – региона, который частично находится под контролем сепаратистов, пользующихся скрытой поддержкой России.
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