WSJ: Российские летчики допускают опасные сближения с пилотами США в Сирии

В одну из ночей прошлой осени американский самолет с радиолокационной станцией, выполнявший обычный полет в небе над Сирией, поймал сигнал от приближающегося российского истребителя, рассказывает газета Wall Street Journal.

Американские летчики передали неоднократные предупреждения на частоте, которая используется во всем мире для подачи сигналов об аварийных ситуациях, но российские пилоты не отвечали.

Вместо этого, когда американский самолет начал поворачивать, российский истребитель Су-35 пролетел прямо перед носом американского самолета, вызвав волну турбулентности, что на какое-то время прервало работу чувствительной бортовой электроники, говорится в публикации.

«По нашим оценкам, этот парень был в 200 метрах от нас и не понимал этого», – рассказал Wall Street Journal полковник ВВС Пол Берч, который командует 380-й экспедиционной оперативной группой, дислоцированной в Персидском заливе.

Международный инцидент в небе над Сирией рано или поздно произойдет, опасаются американские пилоты, мнение которых приводит газета.

Возникла беспрецедентная ситуация, когда в течение нескольких месяцев американские и российские самолеты делят одно и то же воздушное пространство, участвуя в параллельных войнах.

Американские пилоты, которые бомбят позиции «Исламского государства», обеспокоены возможными столкновениями с российскими военными, которые наносят удары по повстанцам, добивающимися свержения сирийского президента Башара Асада.

По данным ВВС США, российские самолеты, которые также атакуют цели «Исламского государства», по-прежнему совершают ежедневные полеты над Сирией, несмотря на недавнее соглашение о прекращении огня в рамках кампании Москвы, направленной против противников Асада.

Год назад американские и российские военные подписали соглашение о безопасности при полетах, но американские летчики по-прежнему оказываются в опасных ситуациях из-за того, что российские пилоты или не знают правил, введенных для предупреждения столкновений, или не хотят систематически их соблюдать, отмечает газета.

«Они редко отвечают в эфире, если вообще отвечают. Редко меняют курс, если это вообще происходит. Мы уходим в сторону. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они столкнулись с кем-то из наших», – заявил газете бригадный генерал Чарльз Коркоран, командир 380-го экспедиционного звена ВВС США, выполняющего боевые задания на стелс-истребителе.

Кроме того, российские самолеты не включают опознавательные сигналы, пренебрегая международными протоколами, что, как пишет Wall Street Journal, еще больше осложняет ситуацию в воздухе.