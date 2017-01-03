WSJ: Россия осложняет реализацию мирного соглашения в Афганистане

Россия препятствует снятию санкций ООН с одного из самых печально известных афганских полевых командиров, сообщает газета Wall Street Journal.

По свидетельству издания, позиция Москвы может осложнить реализацию мирного соглашения, которое рассматривается как образец при выработке подобных соглашений с Талибаном и другими повстанческими группировками.

Ссылаясь на неназванных афганских и западных чиновников, газета пишет, что США и НАТО поддержали соглашение между правительством Афганистана и исламистской политической и военизированной группировкой Хезб-э-Ислами, возглавляемой Гульбеддином Хекматияром, видя в нем проблеск надежды в усилиях по прекращению кровопролития в Афганистане.

В соответствии с условиями соглашения правительство Афганистана в декабре обратилось в ООН с просьбой исключить Хекматияра из списка людей, в отношении которых введены международные санкции за связи с группировкой боевиков «Аль-Кайда».

Wall Street Journal пишет, что государствам-членам ООН было дано 10 дней, чтобы отреагировать на это предложение, но Россия ответила, что ей необходимо больше времени, чтобы обдумать эту просьбу.

Согласно регламенту ООН, у Москвы есть шесть месяцев, чтобы представить свои возражения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в понедельник, что Москва отложила принятие решения по поводу исключении Хекматияра из санкционного списка, но не заблокировала его. Она не пояснила, почему России нужно дополнительное время для рассмотрения этого шага.

В настоящее время «Хезб-э-Ислами» не обладает большим военным и политическим влиянием в Афганистане, отмечает газета, но афганские и американские официальные лица рассматривают эту договоренность, как образец для мирных соглашений с членами более влиятельного Талибана, которые изнурены борьбой за свержение правительства в Кабуле.

На прошлой неделе в Москве прошла встреча с участием представителей Китая и Пакистана, посвященная обсуждению установления мира и стабильности в Афганистане.

В этой связи некоторые афганские и американские чиновники допускают, что решение Москвы по поводу Хекматияра является частью более широких усилий по противодействию влиянию США в этой стране Центральной Азии, отмечает Wall Street Journal.