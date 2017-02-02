WSJ: НАТО отложила встречу с Украиной по ПРО

Организация Североатлантического договора отложила запланированную встречу с украинскими властями, посвященную системе противоракетной обороны альянса, сообщает Wall Street Journal, называя это очередным признаком того, что альянс пытается избежать провокаций в отношениях с Россией.

Как пишет газета со ссылкой на неназванные западные источники, НАТО рассматривала возможность встречи с Украиной, чтобы обсудить вероятность падения обломков или сбившихся с курса перехватчиков на ее территории в случае применения противоракетной системы.

По свидетельству издания, решение не встречаться с украинскими властями было принято на фоне неопределенности в отношениях с Россией. НАТО начала наращивать сдерживающий потенциал на границе с Россией (первая партия немецких военнослужащих отправилась туда во вторник), несмотря на стремление президента США Дональда Трампа наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Тем временем члены альянса обсуждают пути расширения диалога с Россией. Некоторые полагают, что Трамп может попытаться развивать сотрудничество между альянсом и Москвой.

По словам дипломата НАТО, решение не отменяет будущих встреч с Украиной, сообщает Wall Street Journal. Однако альянс старается двигаться медленно, с учетом того, что Россия воспринимает любые шаги в развитии систем ПРО как провокацию.