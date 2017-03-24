WSJ: Россия, возможно, пыталась повлиять на выборы в Болгарии

В преддверии прошлогодних президентских выборов в Болгарии оппозиционная Социалистическая партия получила секретный стратегический документ с дорожной картой победы на выборах, сообщает газета Wall Street Journal.

Как пишет газета со ссылкой на пятерых анонимных бывших или нынешних представителей болгарских властей, среди рекомендаций было распространение фальшивых новостей и преувеличенных результатов опросов.

Источником 30-страничного досье, которое перехватила болгарская служба безопасности, был связанный с Кремлем аналитический центр, сообщает Wall Street Journal. Материалы были доставлены бывшим российским шпионом, входящим в санкционный список США.

В ноябре победу на выборах одержал кандидат социалистов Румен Радев. Теперь партия, которая хочет отмены европейских санкций против России и ограничения операций НАТО в районе Черного моря, является фаворитом на парламентских выборах, которые должны пройти в воскресенье, напоминает газета.

«Я очень обеспокоен, – цитирует издание слова экс-президента Росена Плевневлиева, который известен своей критикой в адрес Кремля. – Деятельность России в Восточной Европе вышла на новый уровень».

Ни пресс-служба президента, ни Социалистическая партия, ни российский МИД не отреагировали на многократные просьбы прокомментировать информацию, пишет Wall Street Journal. Предположений о том, что Радеву было известно о существовании документа, не высказывалось. Сам президент никак не прокомментировал обвинения в российском вмешательстве.

По данным газеты, бывший российский агент Леонид Решетников признал, что встречался с лидером болгарской Социалистической партии, но заявил, что не давал ему никаких документов. «Это чьи-то выдумки», – сказал он в интервью в Москве.