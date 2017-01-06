WP: Российские власти праздновали победу Трампа

Высокопоставленные представители российских властей праздновали избрание Дональда Трампа как геополитическую победу Москвы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, утверждающие, что были перехвачены звонки и сообщения, в которых российские чиновники поздравляли друг друга с результатом выборов в США.

Радостная реакция высокопоставленных чиновников, в том числе тех, кто, по мнению американских властей, был в курсе кибер-кампании, нацеленной на вмешательство в выборы, укрепила американское разведсообщество во мнении, что усилия Москвы по меньшей мере частично были направлены на победу Трампа, пишет Washington Post.

«Россия весьма довольна тем, что произошло 8 ноября, и тем, что она сделала», – сказал газете анонимный источник в правительстве США.

Власти США отказываются сообщить, приводятся ли прослушанные разговоры в секретной редакции отчета разведки, составленного по указу Обамы.

Однако по свидетельству Washington Post, они подчеркивают, что, хотя эти сообщения рассматриваются как веское подтверждение намерений Москвы и ее явной склонности в пользу Трампа, их не считают решающим доказательством попыток российской разведки добиться такого результата.

Из сообщений также ясно, что российские власти ждали победы Хиллари Клинтон и не рассчитывали, что добьются цели, пишет издание.

«Они были удивлены так же, как и весь остальной мир», – сказал газете другой источник.