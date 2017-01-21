Реакция на инаугурационную речь: от восхищения до осуждения

Инаугурационная речь президента США Дональда Трампа, в которой он призвал зарубежные государства осознать, что «с сегодняшнего дня Америка будет стоять на первом месте», вызвала смешанную реакцию в мире – от одобрения до осуждения.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что он настроен «позитивно и оптимистично» относительно политики Трампа, поскольку он уверен, что она будет также отвечать интересам Британии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин в ближайшее время позвонит Трампу и поздравит с вступлением в должность.

Песков отметил, что Путин готов к встрече с новым президентом США, однако ее подготовка, по всей видимости, займет длительное время.



«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», – указал Песков в интервью ВВС.



Однако вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль был настроен более пессимистично.

«Мы должны быть готовы к потрясениям», – заявил Габриэль в первой официальной реакции Берлина на выступление Трампа.

Избрание Трампа стало результатом «плохой радикализации», сказал он в интервью германской общественной вещательной компании ZDF.

В то же время инаугурационная речь нового президента США была встречена с одобрением сторонниками националистической и протекционистской политики в Европе.

«Очень сильное выступление президента США. Он настроен серьезно», – написал в Твиттере британский политик Найджел Фараж, выступающий против ЕС.

«Замечательная речь», – отметил голландский политик, противник иммиграции Герт Вилдерс.

Ультраправый французский политик Марин Ле Пен воздала хвалу Трампу в Твиттере еще до его инаугурационной речи.

За несколько часов до инаугурации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с теплым обращением в Твиттере. «Поздравляю моего друга президента Трампа. Надеюсь на тесное сотрудничество с вами, чтобы альянс между Израилем и США был прочен, как никогда», – написал он.

Президент Индии Нарендра Моди, которого тоже считают националистом, написал в Твиттере, что «рассчитывает на совместную работу» с президентом Трампом ради «укрепления индийско-американских связей и реализации всего потенциала нашего сотрудничества».

Папа Римский Франциск выступил с заявлением, в котором призвал Трампа придерживаться «этических ценностей» и не забывать о возможностях Америки по оказанию помощи беднякам мира. «Пусть при вашем лидерстве положение Америки определяется прежде всего ее заботой о бедных, отверженных и нуждающихся», – сказал папа римский.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето опубликовал серию твитов, в которых поздравил нового президента США и заявил, что «мы будем работать над укреплением наших отношений на основе общей ответственности».

Однако бывший президент Мексики Висенте Фокс дал более резкую оценку новому президенту США.

«Сегодня мы вступили в эру неопределенности. Если Дональд Неразумный не научится себя вести, то остальному миру придется объединиться, – написал Фокс в Твиттере. – Говорите об альянсах, Трамп? Говорите о величии? Говорите об успехе? Америка уже была великой и успешной, а потом появились вы!»

Противники Трампа провели акции протеста перед посольством США в Лондоне, а также в других европейских городах, включая Берлин, где активисты базирующейся в Нидерландах организации Greenpeace держали плакаты, гласившие: «Господин президент! Стены разделяют. Стройте мосты!»