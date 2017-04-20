Всемирный банк: автоматизация может уничтожить две трети рабочих мест в развивающихся странах

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким предупреждает, что две трети рабочих мест в развивающихся странах могут быть уничтожены в результате автоматизации, что может способствовать обострению конфликтов и увеличить потоки беженцев.

Ким выступил в четверг в Вашингтоне, где политические и экономические лидеры со всего мира собрались на заседания Всемирного банка и Международного валютного фонда.

По словам Кима, пока неясно, с какой скоростью автоматизация будет уничтожать рабочие места. При этом угроза сокращения возможностей трудоустройства возникает на фоне роста амбиций и ожиданий населения, поскольку почти повсеместный доступ к Интернету дал жителям бедных стран представление о том, что в других странах люди живут в гораздо более комфортных условиях.

По словам главы Всемирного банка, этот вопрос обостряется ы связи с уже существующими в сегодняшнем мире серьезными проблемами, обусловленными конфликтами, климатическими катаклизмами, голодом и крупнейшим со времен Второй мировой войны миграционным кризисом.

По мнению Кима, ключ к решению проблемы – мобилизация триллионов долларов частного капитала, которые в настоящий момент приносят мало процентов. Всемирный банк стремится разработать способы сделать такие инвестиции менее рискованными и более рентабельными.