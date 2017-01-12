Всемирный банк призывает Россию улучшить инвестиционный климат

России необходимо улучшить инвестиционный климат, диверсифицировать экономику, которая зависит от нефти, и увеличить производительность, если она хочет сравняться по темпам роста с мировой экономикой, говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном в четверг.

Доклад Всемирного банка «Пути к инклюзивному росту» предлагает российским властям ряд рекомендаций по улучшению экономических перспектив страны.

«Хотя плоды многих политических действий будут заметны лишь в среднесрочной и долгосрочной перспективе, начинать нужно сейчас», – отмечает Всемирный банк.

После декады устойчивого роста, движителем которого была нефть, российская конкурентоспособность сокращается, утверждают авторы доклада.

В 2016 году российская экономика сократилась еще на 0,5-0,6 процента, после снижения на 3,7 процента в 2015 году.

По оценкам Всемирного банка, в среднесрочной перспективе экономика теперь будет расти на 1-2 процента в год. Но это ниже среднемирового уровня в 2,7 процента, ожидаемого в 2017 году.