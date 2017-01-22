По всему миру прошли марши протеста в знак солидарности с Вашингтоном

По данным официального интернет-сайта мероприятия, всего в мире прошло около 700 маршей протеста, собравших не менее 2 млн человек
Женщины в крупных городах по всему миру вышли на демонстрации солидарности с организаторами марша протеста в Вашингтоне, прошедшего на следующий день после того, как Дональд Трамп официально вступил в должность президента США.
Как и участники массовых акций в американской столице, демонстранты в других странах мира заявили о том, что после избрания Дональда Трампа под угрозой оказались прграммы по защите прав человека, включая права женщин, а также вопросы экологии.
В Японии в манифестации приняли участие несколько сотен человек. Большинство составили граждане США, живущие в Токио.
В Австралии в субботу тысячи протестующих собрались возле американского консульства в Сиднее, заявив, что новый президент США пытается «сделать нормой сексизм и расизм».
«Я поражена, кого именно (Трамп) предложил на посты министров в своем кабинете, - заявила одна из участниц акции. – Мне кажется, что глупость побеждает во всем мире, и это будет иметь очень плохие последствия».
Около 80 000 демонстрантов вышли к американскому посольству в Лондоне, а в разных городах Германии прошло сразу семь акций протеста. Одна из них состоялась у Бранденбургских ворот в Берлине.
Митинги и демонстрации также прошли и в других европейских городах, включая Париж, Будапешт, Амстердам и Гаагу.
В Кейптауне акция под названием «Марш сестер против Трампа» состоялась в центральном районе города.
«Между женщинами, живущими в США, и нами нет никакой разницы», - заявила агентству Reuters одна из организаторов марша в Найроби Рейчел Мвикали.
На африканском континенте массовые демонстрации прошли в Нигерии, Малави и на Мадагаскаре.
Протестные акции были зарегистрированы на всех континентах планеты, включая Антарктиду: там участники марша собрались на борту экспедиционного научного судна.
По данным официального интернет-сайта мероприятия, всего в мире прошло около 700 маршей протеста, собравших не менее 2 миллионов человек.