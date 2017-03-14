На северо-восток США обрушился мощный снегопад

Мощный снегопад в северо-восточных штатах США привел к отмене авиарейсов и закрытию школ. Власти штатов и городов также призвали водителей воздержаться от поездок.

Национальная служба погоды выпустила предупреждение о буране для отдельных районов Пенсильвании, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гэмпшира и штата Мэн.

Ожидается, что в районе Большого Нью-Йорка выпадет от 30 до 60 сантиметров снега, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Управление службы погоды в районе Филадельфии заявило, что снегопад «представляет опасность для жизни», и призвало людей «укрыться у себя дома». Предупреждение о наводнениях на побережье выпущены для территорий от Массачусетса до Делавэра.

По данным сайта FlightAware, отслеживающего воздушный трафик, во вторник были отменены более 5 тысяч полетов. Железнодорожная компания Amtrak также отменила часть рейсов и изменила график движения поездов по северо-восточному коридору. Наземные участки нью-йоркского метро начали закрываться в ночь на вторник.

В Массачусетсе, где, по прогнозам, ожидается от 30 до 45 сантиметров снега, губернатор Чарли Бейкер призвал водителей воздержаться от поездок и пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости. Высокий уровень осадков «создаст опасные условия для вождения» в штате, заявил он.

Школы в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне и других городах будут закрыты во вторник.