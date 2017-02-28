Уилбор Росс стал новым министром торговли США

Четыре часа продолжались слушания по кандидатуре Уилбора Росса, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом на пост министра торговли. В поддержку Уилбора Росса выступили и бывшие министры торговли.

«Мистер Росс будет использовать десятки лет опыта в введении бизнеса, предпринимательства и гражданского опыта на этой важной должности.» - заявил сенатор-республиканец из штата Южная Дакота Джон Тун. – «Я считаю, что его большой опыт управления в частном секторе, его понимание проблем, с которыми сталкиваются как работники, так и предприятия, хорошо вооружат его для работы в Министерстве торговли».

Элизабет Уоррен, сенатор-демократ из штата Массачусетс, раскритиковала не только деловые связи Росса в России, но и способ управления ипотечным кредитором во время жилищного кризиса.

«Мистер Росс имеет обширные связи с Россией. Он планирует продолжать зарабатывать деньги с помощью своих крупных нефтяных судоходных компаний, работая в качестве министра торговли. Он заработал миллиарды на домовладельцах'', - заявила Уоррен во время слушаний.

В рамках соглашения по вопросам этики, Росс отказывается от своей должности в фирме «Даймонд С. Шиппинг» (Diamond S. Shipping), но оставляет за собой долю в компании, перевозящей нефть и другие товары. В рамках соглашения, Росс пообещал не предпринимать никаких действий на посту министра торговли, которые принесут пользу любой компании, в которой он имеет финансовый интерес.

На слушаниях в сенатском комитете Россу не был задан вопрос о его деловых связях с Россией или работе в качестве ипотечного кредитора. Росс, в свою очередь, эти вопросы не затрагивал.

Бизнес-империя Уилбора Росса оценивается в 2,9 миллиарда долларов. Он имеет обширные деловые связи во всем мире. В 2000 году новый министр торговли США основал WL Ross & Co. - частную акционерную компанию. В рамках своего соглашения по вопросам этики, Росс откажется от этой фирмы.

На данный момент Сенат США утвердил 15 из 22 членов кабинета Дональда Трампа. Ожидается, что сенаторы продвинутся в вопросе рассмотрения кандидатуры конгрессмена Райана Зинке на пост министра внутренних дел США. Голосование пройдет уже на этой неделе.

Уилбор Росс заявил, что все соглашения о свободной торговле должны пересматриваться каждые несколько лет, чтобы убедиться, что они работают в интересах США.

Он также заявил, что выступает за свободную торговлю между странами, но и указал на свои тесные отношения с профсоюзом сталелитейщиков США, как на доказательство того, что он будет бороться за сохранение рабочих мест в Америке. Профсоюз выступил с поддержкой его кандидатуры на пост министра торговли.

Министр торговли США имеет несколько направлений в своей работе, как внутри страны, так и за ее пределами. Министерство занимается вопросами торговли, проводит работу по привлечению иностранных инвестиций в США. Кроме этого, министерство осуществляет надзор за агентствами, курирующими рыболовство, метеорологическую службу и Бюро переписи населения, которое пройдет в 2020 году.