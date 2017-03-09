Зарубежные дипломаты обеспокоены утверждениями WikiLeaks о хакерских возможностях ЦРУ

Среди зарубежных дипломатов растет обеспокоенность в связи с недавно опубликованными WikiLeaks документами, которые предположительно демонстрируют, что разведслужбы США используют комплексный хакерский инструментарий.

В четверг, комментируя данную ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что старается не брать мобильный телефон на переговоры, которые касаются чувствительных вопросов, чтобы не допустить возможности прослушивания.

«По крайней мере, пока вроде бы получается не попадать в неприятную историю», – сказал Лавров.

Министр иностранных дел России говорил об опубликованных WikiLeaks документах, судя по которым, ЦРУ обнаружило механизм взлома смартфонов и некоторых телевизоров, что дает возможность вести удаленную прослушку через микрофоны устройств пользователей.

Лавров также напомнил, что в то время, как Россию обвиняют в хакерских атаках в США на основании «отпечатков пальцев»– следов, указывающих на источник атаки, документы WikiLeaks свидетельствуют о том, что у ЦРУ была возможность маскировать свои хакерские атаки и создавать видимость, что они были осуществлены иностранными государствами, включая Россию.

Согласно заявлению WikiLeaks, ЦРУ «утратило контроль над своим хакерским инструментарием». Представители сайта рассказали, что информация о механизме осуществления хакерских атак была распространена среди бывших хакеров, работавших на правительство США, один из которые передал материалы сайту WikiLeaks.

В среду ЦРУ заявило, что WikiLeaks наносит ущерб интересам американской национальной безопасности и действует в интересах врагов страны.

«(ЦРУ) получают доступ к тому, что называется «почерком» или «отпечатками пальцев». Поэтому, когда нас в чем-то обвиняли, то в качестве доказательства приводили именно «отпечатки пальцев» российских хакеров. Теперь становится известно, что ЦРУ вполне по силам получать доступ к таким «отпечаткам пальцев», а затем их, наверное, можно использовать», – сказал Лавров.

Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан также выразил обеспокоенность в связи с разоблачениями WikiLeaks. По его словам, «Китай против любых хакерских атак».

«Мы призываем американскую сторону прекратить прослушивание, мониторинг, кражу секретной информации, а также хакерские атаки по отношению к Китаю и другим странам. Китай будет решительно защищать свою интернет-безопасность», – заявил Шуан.

В начале недели WikiLeaks опубликовал сотни документов, утверждая, что они являются подлинными документами ЦРУ, которые раскрывают «весь хакерских потенциал ЦРУ».

