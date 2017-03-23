WikiLeaks утверждает, что у ЦРУ есть технологии для заражения новых смартфонов

Портал WikiLeaks в четверг заявил, что у ЦРУ есть технология для заражения новых смартфонов iPhone, которой ведомство пользовалось по меньшей мере с 2008 года.

В опубликованном на сайте заявлении утверждается, что технологию разработал Отдел встраиваемых систем (Embedded Development Branch, EDB) ЦРУ с целью ее физической установки на новые смартфоны.

«Вероятно, многие из атак с использованием физического доступа к системе происходят с помощью внедрения в логистические цепи организаций, который являются целями ЦРУ, путем перехвата почтовых заказов и других почтовых отправлений (вскрытия, заражения и дальнейшей пересылки), покидающих территорию США или остающихся в пределах страны», – говорится в заявлении.

Также в четверг на сайте WikiLeaks появилась информация о другом инструменте ЦРУ, позволяющим извлечь код с USB-накопителя в процессе начальной загрузки компьютеров Mac, благодаря чему можно обойти системные пароли и загрузить на устройство вредоносное ПО.

Появившаяся в четверг информация является частью очередного пакета документов, опубликованных WikiLeaks с целью разоблачения шпионских программ, якобы используемых ЦРУ. Ранее сайт опубликовал подборку документов, где рассказывается о масштабной хакерской программе ведомства.

Среди прочего, было заявлено, что у ЦРУ есть библиотека хакерского программного обеспечения, используемого другими странами, в том числе Россией, которая может применяться, чтобы оставить ложный след и скрыть причастность ведомства к атакам.

Официальный представитель ЦРУ после первой публикации заявил, что ведомство не будет давать комментарии по поводу подлинности материалов, которые подаются как разведывательные документы.