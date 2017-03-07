WikiLeaks опубликовал подборку документов ЦРУ

Сайт WikiLeaks опубликовал тысячи страниц, которые, как утверждается, являются конфиденциальными документами ЦРУ и разоблачают масштабную хакерскую программу ведомства.

Подборка из 8 771 документа, опубликованная WikiLeaks во вторник под названием Year Zero, охватывает «весь хакерский потенциал ЦРУ».

Как заявил представитель ЦРУ Джонатан Лиу, ведомство не комментирует «подлинность предполагаемых разведывательных документов».

В заявлении WikiLeaks утверждается, что ЦРУ «потеряло контроль над подавляющей частью своего хакерского арсенала». По словам организации, киберинструменты распространялись среди некоторых бывших правительственных хакеров, один из которых предоставил материалы сайту.

В подборке документов рассказывается о масштабах и направлении глобальной секретной хакерской программы ЦРУ, ее арсенале вредоносного программного обеспечения и десятках уязвимостей «нулевого дня», которые используются против широкого круга продуктов американских и европейских производителей, в том числе смартфонов iPhone от компании Apple, Android от Google, Windows от Microsoft и даже телевизоров Samsung, которые, по данным WikiLeaks, превращают в секретные микрофоны.

В WikiLeaks также утверждают, что в ЦРУ есть библиотека хакерского ПО, которое используют другие государства, в том числе Россия, чтобы ведомство могло оставлять поддельные «отпечатки», скрывая свою деятельность и пуская расследования по ложному следу.

Само кибероружие в подборке документов не фигурирует, хотя в WikiLeaks заявили, что могут опубликовать эти материалы позже, «когда будет достигнут консенсус по поводу технической и политической природы программы ЦРУ и того, как такое "оружие" следует анализировать, обезвреживать и публиковать».

Запланированная пресс-конференция, на которой предполагалось анонсировать публикацию, была отложена после того, как основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергся нападению в соцсетях, сообщила организация в «Твиттере».

По словам WikiLeaks, источник передал сайту документы, поскольку считает, что необходима дискуссия на национальном уровне о том, «выходит ли хакерский потенциал ЦРУ за рамки его полномочий».