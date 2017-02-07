Жена Кара-Мурзы призвала Трампа не считать Путина другом

Жена отравленного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы призвала президента США Дональда Трампа не считать Владимира Путина другом.

В эксклюзивном интервью телеканалу ABC News после посещения впавшего в кому мужа в больнице Евгения Кара-Мурза заявила: «Трамп должен знать, что такие люди, как Владимир Путин, – не друзья. С ними нельзя обращаться по-дружески».

По ее словам, 35-летний Кара-Мурза по-прежнему находится в критическом состоянии и борется за жизнь.

Врачи говорят, что он был отравлен неустановленным веществом.

Активист плохо почувствовал себя и был госпитализирован в четверг. В течение нескольких часов у него начали отказывать большинство органов.

Кара-Мурза подвергся отравлению уже во второй раз за два года: при отравлении в 2015 году отец троих детей получил повреждения нервной системы, из-за которых он теперь вынужден ходить с палкой.

Евгения Кара-Мурза заявила, что не знает, кто стоит за отравлением, но уверена, что это может быть связано только с работой ее мужа.

Ветеран оппозиционного движения, Кара-Мурза неоднократно выступал в Конгрессе США, призывая ввести санкции против российских чиновников, замешанных в нарушениях прав человека.