Роджер Уикер: Россия должна уйти из Украины

ВЕНА — В столице Австрии 23-24 февраля состоялась зимняя встреча Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ходе этой встречи в четверг состоялись первые за три года переговоры между парламентариями США и России. О содержании этих переговоров и о разногласиях Соединенных Штатов с Россией в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» рассказал глава делегации США (которую по традиции называют Хельсинкской комиссией США) в ПА ОБСЕ, сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер (Roger Wicker).

Данила Гальперович: Накануне состоялась первая за три года встреча делегации Конгресса США в Парламентской Ассамблее ОБСЕ с делегацией России. Член российской делегации, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот контакт «конструктивным». Как бы вы оценили эту встречу?

Роджер Уикер: У нас состоялся очень уравновешенный обмен мнениями между парламентариями двух стран, отношения которых являются уже некоторое время очень натянутыми. Мы исследовали несколько областей, в которых мог бы быть прогресс, и там, где мы можем на это пойти, прогресс должен быть достигнут – в частности, в вопросах борьбы с терроризмом.

Также я надеялся на то, что мы сможем пересмотреть запрет на усыновление российских детей американцами, который был очень болезненным для американских семей, особенно тех семей, что уже виделись с детьми, которые должны были быть ими усыновлены, у них начали развиваться отношения, и вдруг эта возможность была неожиданно закрыта.

Некоторые из этих детей все годы после запрета остаются в детдомах, так и не получив семью – ни российскую, ни американскую.

Ясно, что у нас большие расхождения. Как сказал член нашей делегации из Северной Каролины, конгрессмен Ричард Хадсон, состоялась откровенная беседа между американцами и россиянами, но это не отменяет того факта, что мы остаемся приверженными Хельсинкским принципам и подчеркиваем, что имело место их нарушение со стороны властей Российской Федерации.

Причем не только в Украине, но и ранее, в Грузии. Мы с большим огорчением, громко и публично заявили о том, что имело место нарушение международного права, как и тогда, когда Россия участвовала в событиях в Сирии.

Так что, перед нами – большие вызовы, но это не значит, что мы не можем разговаривать, что мы не можем изучить друг друга внешне и получить представление о том, что думают наши коллеги-парламентарии.

Д.Г.: А в чем заключаются основные разногласия с Россией в области политических вопросов и безопасности – именно так в ПА ОБСЕ называется комитет, где вы председательствуете?

Р.У.: Мы вчера выразили нашу позицию ясно, и сегодня еще раз подчеркнули ее в ходе общих дебатов самым строгим образом. Я не думаю, что нарушу конфиденциальность нашей вчерашней беседы, если скажу, что и республиканцы, и демократы сделали вчера акцент на твердой, непоколебимой приверженности НАТО.

И мы остаемся нацеленными на успех НАТО, продолжаем громко высказываться по поводу возможной российской агрессии, которую она может замыслить против кого-либо из наших союзников. Наша позиция по поводу Украины также неизменна: мы никогда не признаем Крым частью России, Крым незаконно удерживается Российской Федерацией, и это должно закончиться. Российские и поддерживаемые Россией военные должны уйти из Украины и дать возможность живущим там людям принимать решения самим.

Так что у нас большие разногласия, и мы о них говорим, и не только прислушиваясь к мнению американского народа: должным образом оформив мнение подавляющего большинства Парламентской ассамблеи ОБСЕ, около восьмидесяти ее процентов, мы осудили грубые и постоянные нарушения со стороны России всех статей Хельсинкского акта, который соблюдался десятилетиями.

Д.Г.: Полтора года назад, когда мы первый раз беседовали – тоже на сессии ПА ОБСЕ – вы сказали, что Россию в случае продолжения ее действий по перекройке границ в Европе нужно будет сдерживать, демонстрируя ей силу. Вы остаетесь приверженными этой точке зрения?

Р.У.: Я базируюсь на наших обязательствах как члена НАТО. Они не оставляют места для сомнений: любое нападение на нашего союзника по НАТО является атакой против всех нас. Это принцип, который, как я считаю, высечен в камне. В течение нескольких поколений мы придерживаемся этого как части американской политики.

Мы, конечно, не ожидаем, что кто-то мог бы захотеть подвергнуть этот принцип реальному испытанию. Для этого мы постоянно его подтверждаем. Наши обязательства в НАТО незыблемы и стали еще тверже, чем до всех этих действий России в последние годы. Мы не рассчитываем, что они атакуют НАТО, но если это станет их выбором, то наши обязательства ясны, и, согласно договору, мы их выполним.

Д.Г.: Многие благодарны вам за то, что вы регулярно поднимаете вопрос о снятии запрета на усыновление, о котором вы уже упоминали. По вашей инициативе ПА ОБСЕ в 2014 году приняла резолюцию, осудившую этот запрет. Леонид Слуцкий говорил мне, что 23 февраля вы обсуждали усыновление. Что-то сдвинулось в этом вопросе?

Р.У.: Да, мы обсуждали это, но я не заметил, что ответ тех, с кем мы встречались, как-то отличался от того, что мы слышим последние два-три года. Но это не повод для того, чтобы мы не продолжали пробовать (изменить ситуацию — Д.Г.). В течение того времени, когда усыновления были разрешены, около 20 тысяч детей обрели любящие семьи в США.

В очень небольшом количестве случаев, меньшем, чем 20, произошли ужасно неправильные вещи. Но такое случается во всех странах, и неважно, в обычной или приемной семье. Подавляющее большинство этих детей, 99,9 процента оказались в любящей семье. А те, которым было отказано в этом, до сих пор остаются в детдомах, без заботы мамы и папы.

Д.Г.: Есть в связи с действиями России против Украины проблема, которая стоит для многих особняком: это проблема крымских татар, для которых преследования их активистов со стороны российских властей стали еще и преследованиями по этническому принципу. Как вы смотрите на эту проблему, не стоит ли повысить уровень внимания ОБСЕ к ней?

Р.У.: Я думаю, что все проблемы, связанные с ситуацией в Украине, должны оставаться на высочайшем уровне внимания и обсуждения со стороны ОБСЕ, включая и положение крымских татар. Я не знаю, стал ли бы я выделять одну конкретную проблему как более важную, чем остальные. Россия должна уйти из Украины.

Россия должна действовать в соответствии со своими обязательствами, данными в ходе переговоров, и, честно говоря, это один из самых важных вопросов, перед которыми в ближайшие год-два будет стоять свободный мир. Украинский народ должен преуспеть в том, чтобы у него была страна и власть, построенные в соответствии с его самоопределением.

И в той мере, в которой США могут этому помочь, они должны это сделать – так же, как и международное сообщество, включая и ОБСЕ. Мы должны это сделать.