Белый дом предложил Трампу выбрать между разведкой США и Россией

Пресс-секретарь Белого дома заявил, что администрации избранного президента Дональда Трампа придется сделать выбор: занять сторону американского разведывательного сообщества или России и WikiLeaks.

Джош Эрнест заявил об этом, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина, обвинившего администрацию президента Барака Обамы в попытках ослабить позиции Трампа через распространение ложной информации.

Американские разведслужбы выпустили доклад, в котором заключили, что по распоряжению Путина российские власти проводили работу по компрометации президентских выборов США и с целью помочь Трампу одержать победу.

«Я уверен, что российская сторона предпочла бы не слышать подобные вещи, – сказал Эрнест. – Но в конечном итоге это тот вопрос, по которому будущая администрация должна принять решение, и разница здесь довольно резкая».