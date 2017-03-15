Белый дом назвал незаконной публикацию налоговой декларации Трампа

Белый дом сообщил, что в 2005 году президент Дональд Трамп получил доход свыше 150 миллионов долларов и заплатил с него 38 миллионов долларов подоходного налога.

Одновременно Белый дом осудил как незаконный телевизионный репортаж, в котором были обнародованы данные из официальной налоговой декларации президента.

Заявление было выпущено вечером во вторник до репортажа телекомпании MSNBC, в котором журналист Рэйчел Мэддоу показала документ на двух страницах, который, по ее словам, является налоговой декларацией Трампа за 2005 год.

По ее словам, источником информации является лауреат Пулитцеровской премии и налоговый аналитик Дэвид Кэй Джонстон.

Джонстон сообщил Мэддоу, что документ был прислан ему по почте. По его словам, он не знает, кто его отправил и зачем.

Мэддоу сообщила, что отправила копию документа в Белый дом для комментария.

Администрация выступила с публичным заявлением до того, как ее программа вышла в эфир во вторник вечером.

В упреждающем заявлении Белый дом отметил: «Очевидно, вам страшно хочется поднять свой рейтинг, если вы готовы нарушить закон и выпустить материал о двухстраничной налоговой декларации более чем десятилетней давности».

В заявлении также отмечается: «До избрания президентом Трамп был одним из самых успешных бизнесменов в мире. Похищать и публиковать его налоговые декларации – абсолютно незаконно. Нечестные СМИ могут и дальше делать это частью своей повестки, в то время как президент сосредоточится на своей».

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп при выплате налогов принимал во внимание «крупномасштабную амортизацию в строительстве».

Трамп неоднократно отказывался публиковать свои налоговые декларации, несмотря на критику, звучавшую на протяжении прошлогодней предвыборной кампании, и предположения его политических соперников, что он пытался что-то скрыть.

Трамп объяснял отказ в публикации деклараций тем, что они проходили проверку в налоговой службе. По мнению экспертов, такая проверка не является препятствием для публикации документов.