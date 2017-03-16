Встреча Трампа и Меркель в Белом доме: повестка и прогнозы

В пятницу в Белом доме состоится первая встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. В повестке для - тема трансатлантического партнерства, вокруг которой сегодня остается много неясностей.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обвинял Меркель в «разрушительной для Германии политике» с ее благожелательным подходом к беженцам.

Меркель была не мене критичной по отношению к Трампу после его указа, касающегося запрета на въезд в США для жителей из ряда мусульманских стран. Теперь, будучи вынужденной искать пути сотрудничества для решения важнейших мировых проблем, Меркель выбрала более примирительный тон.

«Я глубоко убеждена в том, что трансатлантическое партнерство, базирующееся на общих ценностях, отвечает нашим интересам. Я буду вести переговоры с президентом Дональдом Трампом, исходя из этих убеждений», сказала канцлер Германии.

Когда Трамп и Меркель встретятся в Белом доме, им предстоит преодолеть значительные разногласия по таким сложнейшим вопросам, как жизнеспособность НАТО.

«Я – поклонник НАТО», заявил Трамп. «Однако многие члены Альянса, страны, которые мы защищаем – весьма богатые государства, но по своим счетам не платят».

Специалист по международным отношениям в Университете Джонса Хопкинса Даниэль Гамильтон отмечает, что Меркель важно, чтобы Трамп прояснил позицию США в вопросе о роли НАТО в противодействии российской агрессии в Украине.В интервью «Голосу Америки» Гамильтон сказал:

«НАТО развернуло новые контингенты в восточной части территорий Альянса потому, что многие союзники действительно нервничают из-за намерений Владимира Путина. Он незаконно аннексировал часть Украины, и российские войска были направлены в другие части этой страны. Поэтому встает вопрос: какой подход у США к России, и как он повлияет на НАТО?»

По имеющейся информации, Германия и США могут достигнуть компромисса по другой сложной проблеме – торговле. Переговорщики Трампа ранее отмечали, что президент отдает предпочтение двусторонним торговым соглашениям, в то время как европейцы настаивают на том, что представители Европейского Союза представляют интересы всех 28-ми стран-участниц на торговых переговорах.