Пешеходная дорожка у Белого дома закрыта

После нескольких инцидентов, когда люди перепрыгивали через ограду Белого дома, пешеходную дорожку возле резиденции президента США Дональда Трампа официально закрыли.



Тротуар с южной стороны Белого дома перманентно закрыт с 23:00 в среду. Ранее пешеходная дорожка закрывалась только на ночь.

«Это ограничение было введено в рамках комплексного анализа кратковременных и перманентных мер обеспечения безопасности комплекса», – говорится в заявлении Секретной службы.

Глава отдела по связям с общественностью Секретной службы Кэти Милхоун сообщила в интервью радиостанции WTOP, что решение о закрытии пешеходной дорожки не было ответом на какую-либо конкретную угрозу.

«Мы постоянно проводим оценку эффективности наших протоколов по безопасности и стараемся соблюдать баланс между обеспечением безопасности людей и территории и возможностью свободного доступа к ним для людей», – сказала Милхоун.

В то время, как конкретной угрозы для безопасности нет, в прошлом месяце мужчине удалось перепрыгнуть через забор. Он гулял по территории возле Белого дома 17 минут и лишь затем был пойман. Как сообщалось, он даже смог подергать ручку на одной из дверей.

Пешеходная дорожка пользуется большой популярностью среди туристов, так как с нее открывается всем известный вид на Белый дом. По словам Миохоун, люди смогут делать фотографии, однако – находясь на расстоянии 25 метров от ограждения.

«Выгодный ракурс некуда не исчез, – сказала Милхоан. – Мы просто перенесли место для фотографий чуть дальше».

Представитель Службы безопасности пояснила, что ограничение доступа к пешеходной дорожке облегчит работу сотрудников Службы, так как они смогут заранее определить потенциальную угрозу.

«Ограничение доступа к ограждению не только позволит нам снизить вероятность незаконного проникновения людей на территорию Белого дома, – сказала Милхоан в радиоинтервью. – Благодаря этому вокруг забора будет открытое пространство, что позволит сотрудникам Секретной службы определять и реагировать на потенциальные угрозы, включая людей, которые пытаются перепрыгнуть через ограждение».

В начале года был одобрен план по строительству более высокого забора вокруг Белого дома. Начало работ по этому проекту запланировано на вторую половину этого года.

«Мы всегда стараемся искать баланс между правом публики на доступ к территории и людям, чью защиту мы обеспечиваем. Мы усиленно работаем над тем, чтобы это было возможным, в то же время обеспечивая безопасность комплекса, который располагается на более 7 гектарах территории», – заявила Милхоун.