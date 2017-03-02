AP: от Белого дома требуют сохранять материалы о контактах с Россией

Юристы Белого дома предписали помощникам президента Дональда Трампа сохранять материалы, которые могут быть связаны с российским вмешательством в ход прошлогодних президентских выборов и другими схожими расследованиями.

Об этом сообщило информагентство Associated Press, ссылаясь на трех неназванных представителей администрации.

По данным информагентства, инструкции были направлены сотрудникам аппарата Белого дома во вторник, после того как сенаторы-демократы на прошлой неделе попросили Белый дом и правоохранительные органы сохранять все материалы, касающиеся контактов администрации Трампа, его предвыборного штаба и переходной команды, а также любых людей, действовавших от их имени, с представителями российского правительства или связанными с ними лицами.

Комитет Сената по разведке, который расследует роль России в прошлогодних выборах, также попросил более десятка организаций, ведомств и физических лиц сохранить соответствующие материалы.

Вопросы о связях его советников с Россией преследуют Трампа с времен предвыборной кампании.