В Белом доме предложили ликвидировать Белый дом

Директор офиса по менеджменту и бюджету Белого дома Мик Малвени объявил о начале кампании по сокращению расходов федерального бюджета, пообещав, что уже до конца года американские избиратели «будут иметь дело с новой, более компактной и эффективной» бюрократией в Вашингтоне.

В середине этой недели администрация направила во все федеральные ведомства США 14-страничный меморандум, потребовав в ближайшее время представить собственные планы по сокращению персонала и неэффективных программ. Вслед за этим, на официальном сайте Белого дома (whitehouse.gov) появился новый раздел, на котором любой желающий может отметить наиболее бесполезные – по его или ее мнению – федеральные агентства.

«Если вы когда-либо сталкивались с работой федерального правительства, – говорит в видеоклипе, размещенном в этом разделе, сам Мик Малвени, – если можете рассказать любую – плохую или хорошую – историю о том, как федеральное правительство помогло, или не помогло вам, или у вас просто есть предложения о том, как улучшить работу (государственных структур) – сделайте это сейчас».

Новая страница на сайте Белого дома предлагает всем посетителям обширный опросник. В первой части пользователь Интернета может отметить, какое из ведомств нуждается в реформировании, а во второй – предложить, какое из министерств или агентств следует ликвидировать.

https://www.whitehouse.gov/reorganizing-the-executive-branch

Авторы инициативы специально оговаривают, что пользователи могут отметить любое количество федеральных ведомств, подлежащих, по их мнению, упразднению или реформированию. Открывает список Центральное разведовательное управление, а далее перечислены все бех исключения федеральные структуры США – от министерства обороны до финансируемого из госбюджета Мемориального музея Холокоста.

Упомянут в этом списке и Белый дом, а голосовать за возможную ликвидацию администрации США могут граждане любой страны мира. Итоги волеизъявления Бюджетный офис Белого дома собиратся подвести 12 июня этого года.