Прессе отказали в доступе в Белый дом

Белый дом оказался под шквалом критики после того, как в пятницу представителей сразу нескольких средств массовой информации не пустили на ежедневный брифинг пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.

В «черном списке» неожиданно оказались ведущие издания и телеканалы, не раз выпускавшие критические материалы о президенте Дональде Трампе – The New York Times, Los Angeles Times, телеканал CNN и интернет-издание Buzzfeed.

В то же время такие СМИ, как Breitbart News, One America News Network и Washington Times, не скрывающие своих симпатий к Трампу, были допущены на брифинг.

Запрет не коснулся также крупнейших телекомпаний США – ABC, CBS, NBC и Fox. Несмотря на это, некоторые СМИ, в том числе и крупнейшее мировое агентство новостей Associated Press из солидарности с коллегами отказались освещать брифинг в Белом доме.

Вопреки традиции, в пятницу ежедневный брифинг для прессы прошел не в конференц-зале Белого дома, а в кабинете Шона Спайсера. Любая съемка на этом мероприятии не допускалась.

Президент Ассоциации журналистов, аккредитованных в Белом доме (WHCA), Джефф Мэйсон пообещал, что руководство организации будет добиваться объяснений от администрации президента.

«Мы выражаем решительный протест, и возмущены тем, как сегодняшний вопиющий инцидент был организован Белым домом», - заявил Джефф Мейсон.

По словам исполнительного директора New York Times Дина Багета, ему никогда не приходилось сталкиваться с подобными демонстративными акциями.

«Ничего подобного никогда не происходило в Белом доме за все долгие годы, в течении которых мы освещали работу разных (президентских) администраций, представляющих различные партии», - заявил журналист.

В пресс-релизе, распространенном агентством Associated Press, говорится, что запрет нарушает основополагающие права граждан.

К вечеру пятницы в Белом доме не ответили на официальную просьбу о комментарии, направленную «Голосом Америки».