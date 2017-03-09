США обещают 5 миллионов долларов за информацию об исчезнувшем в Иране экс-агенте ФБР

В четверг, в день 10-ой годовщины исчезновения американского гражданина Роберта Левинсона в Иране, Белый дом пообещал вернуть его домой, в США.

«Администрация Трампа остается приверженной к определению местоположения Левинсона и его возвращению домой. Мы хотим, чтобы он вернулся, и будем прилагать все возможные усилия для достижения этой цели», – говорится в заявлении, которое также содержит информацию о вознаграждении в 5 миллионов долларов за информацию, которая может помочь вернуть Левинсона в США.

Бывший агент ФБР и агент Федерального управления по борьбе с наркотиками Левинсон исчез в Иране в 2007 году.

Согласно опубликованному в четверг заявлению Госдепартамента США, Иран выразил готовность сотрудничать с США и оказать поддержку в возвращении Роберта Левинсона домой. Исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер призвал Иран выполнить данное обещание.