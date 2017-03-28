Неподалеку от Белого дома задержан человек с подозрительным пакетом

Секретная служба США во вторник задержала у Белого дома человека с подозрительным пакетом.

В Секретной службе подтвердили, что пакет отправили на проверку и были установлены параметры безопасности.



Мужчина подошел к офицеру в форме на углу Пятнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню, примерно в квартале от Белого дома, и обратился к нему с «подозрительными комментариями».

Экскурсии в Восточное крыло Белого дома были временно приостановлены, однако «остальная деятельность ведется в нормальном режиме», сообщили в Секретной службе.

Ранее в этом месяце Белый дом уже столкнулся с серией угроз безопасности. Среди прочего, недавно у контрольно-пропускного пункта человек перепрыгнул через стойку для велосипедов, а за неделю до этого мужчина из Калифорнии перелез через ограду Белого дома и около 17 минут бродил по территории.