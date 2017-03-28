Неподалеку от Белого дома задержан человек с подозрительным пакетом

Секретная служба задержала мужчину после того, как тот подошел к офицеру с «подозрительными комментариями»
Секретная служба США во вторник задержала у Белого дома человека с подозрительным пакетом.
В Секретной службе подтвердили, что пакет отправили на проверку и были установлены параметры безопасности.
Мужчина подошел к офицеру в форме на углу Пятнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню, примерно в квартале от Белого дома, и обратился к нему с «подозрительными комментариями».
Экскурсии в Восточное крыло Белого дома были временно приостановлены, однако «остальная деятельность ведется в нормальном режиме», сообщили в Секретной службе.
Ранее в этом месяце Белый дом уже столкнулся с серией угроз безопасности. Среди прочего, недавно у контрольно-пропускного пункта человек перепрыгнул через стойку для велосипедов, а за неделю до этого мужчина из Калифорнии перелез через ограду Белого дома и около 17 минут бродил по территории.
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