Бэннон удален из Совета национальной безопасности США

ВАШИНГТОН – Главный стратег Белого дома Стивен Бэннон был выведен из состава Совета национальной безопасности (СНБ).

Вместе с тем, в результате проведенных перестановок директор национальной разведки и глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вновь стали постоянными членами СНБ.

О перестановках стало известно из президентского меморандума, опубликованного в среду в ежедневном официальном журнале правительства США Federal Register.

Газета New York Times сообщила вечером в среду, что Бэннон сопротивлялся этому решению и даже в какой-то момент угрожал подать в отставку. Об этом изданию рассказал сотрудник Белого дома, настоявший на сохранении его анонимности при обсуждении внутреннего совещательного процесса.

«Сложно в точности оценить, что они здесь делают, – говорит Брайан Катулис, старший научный сотрудник Центра за американский прогресс и бывший младший сотрудник СНБ при президенте Билле Клинтоне. – Команда Трампа явно допустила несколько ошибок, свойственных новичкам, в первые несколько недель работы».

В январе президент Дональд Трамп издал указ, по которому Бэннон, бывший руководитель правого новостного сайта, получил возможность участвовать в работе постоянного комитета СНБ.

Фигура Бэннона, призывавшего к «демонтажу административного государства» и выступавшего за «экономический национализм», вызывала резкие споры как в Западном крыле Белого дома, так и за его пределами.

Но многие сторонники президента поддерживали появление нетрадиционных фигур в рамках кампании по «осушению болота» в Вашингтоне, которую Трамп обещал провести.

СМИ ранее сообщали о разногласиях между Бэнноном и главой администрации Белого дома Райнсом Прибусом, который ранее возглавлял Национальный комитет Республиканской партии.

В публикациях, появившихся в среду, говорилось, что Бэннону «подрезали крылья» в результате тщательной проверки высокопоставленных сотрудников Белого дома, которую проводит зять президента, бывший демократ Джаред Кушнер, которому поручен широкий спектр задач от ближневосточного мирного процесса до реорганизации федерального правительства.

Председатель комитета Сената по вооруженным силам республиканец Джон Маккейн охарактеризовал смещение Бэннона, как «хороший шаг». Сенатор также приветствовал решение президента восстановить полномочия директора национальной разведки и главы ОКНШ в качестве постоянных членов СНБ.

Должность директора национальной разведки занимает бывший республиканский сенатор Дэниел Коутс, а главой ОКНШ является генерал Корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд.

Неясно, участвовал ли Бэннон в действительности в заседаниях постоянного комитета СНБ.

Бэннон направил заявление газете Wall Street Journal, в котором сказал, что Сьюзан Райс, советник по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме «свела деятельность СНБ к проведению операций», а перед ним была поставлена обратная задача.

«Генерал Макмастер (нынешний советник по национальной безопасности) вернул СНБ к тому, чтобы он работал должным образом», – отметил Бэннон.