Минюст просит больше времени на предоставление доказательств прослушки

ВАШИНГТОН – Министерство юстиции США попросило дать ему больше времени, чтобы ответить на запросы Конгресса о предоставлении доказательств в поддержку утверждений президента Дональда Трампа о том, что бывший президент Барак Обама прослушивал его телефоны в Нью-Йорке во время предвыборной кампании.

Трамп не представил каких-либо доказательств, когда выступил с обвинениями в Твиттере ранее в этом месяце.

Комитет Палаты представителей по разведке потребовал представить доказательства не позднее понедельника 13 марта.

Однако пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не имел в виду, что Обама прослушивал его телефонные разговоры.

На брифинге в Белом доме в понедельник Спайсер попытался смягчить заявления президента, из которых следовало, что Обама отдавал распоряжение о прослушивании его нью-йоркского небоскреба.

«Он не считает, что президент Обама дошел до того, чтобы лично прослушивать его телефон», – сказал пресс-секретарь.

Ранее в этом месяце Трамп наделал много шума, когда написал в Твиттере: «Законно ли, чтобы действующий президент "ставил на прослушку" кампанию по выборам президента накануне голосования? При том, что ранее суд это запретил. Новая низость!»

Позднее, в другом твите, Трамп написал: «Уверен, что хороший адвокат построил бы хорошее дело на том факте, что президент Обама прослушивал мои телефоны в октябре, прямо накануне выборов!»

«Если вы посмотрите на твит президента, – пояснил Спайсер, – то увидите, что он заключил в кавычки слова "ставил на прослушку". Это охватывает широкий спектр возможностей по ведению наблюдения. За последнюю пару месяцев было множество сообщений самых разных СМИ, которые указывали на то, что во время предвыборной кампании 2016 года велось наблюдение самого разного рода».

Ранее советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила, что не располагает свидетельствами в поддержку заявлений президента о прослушивании. В интервью CNN, переданном в эфир утром в понедельник, Конуэй сказала: «Это не моя работа – располагать доказательствами. Для этого существуют следователи».

Спайсер сообщил журналистам в понедельник, что, как ожидают в Белом доме, министерство юстиции ответит на запрос комитетов Конгресса по разведке о предоставлении информации в поддержку обвинений в прослушивании. «Насколько я понимаю, они дадут ответ», – сказал он.

По американским законам, президент не может отдавать распоряжение о прослушивании чьих-либо телефонов. Он должен получить санкцию федерального судьи и представить разумные основания для подозрений, требующих мониторинга телефонных разговоров гражданина США. На прошлой неделе Белый дом заявил, что в отношении Трампа не ведется уголовное расследование.

Дело об обвинениях в прослушивании является частью расследований, с помощью которых Конгресс хочет установить подробности, которые привели американские разведслужбы к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы, чтобы помочь Трампу победить демократа Хиллари Клинтон.

В рамках расследований законодатели также изучают контакты сотрудников предвыборного штаба Трампа с российскими официальными лицами до и после выборов 8 ноября.