Президент США встретится с премьер-министром Дании

В опубликованном 23 марта заявлении пресс-секретаря Белого дома сообщается, что «президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Дании Локке Расмуссеном в Белом доме». Встреча Трампа и Расмуссена запланирована на четверг, 30 марта.

Визит премьер-министра Дании состоится в преддверии 100-летней годовщины с тех пор, как Дания передала во владение США Виргинские острова.

«В ходе встречи президент США и премьер-министр Дании обсудят прочные двусторонные отношения между нашими странами, а также дальнейшее сотрудничество по достижению общих приоритетных целей, включая расширение экономических связей, борьбу с ИГИЛ, а также укрепление нашей обороны и сотредничества в сфере обеспечения безопасности, как в рамках двусторонних отношений и НАТО», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.