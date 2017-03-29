Белый дом отрицает, что пытался помешать показаниям экс-главы минюста

Администрация Дональда Трампа решительно отвергла обвинения в попытках воспрепятствовать бывшей исполняющей обязанности генерального прокурора Салли Йейтс дать показания комитету Палаты представителей по разведке на слушаниях, посвященных расследованию действий России.

С сообщениями о том, что дело могло обстоять именно так, ранее выступили некоторые СМИ.

Газета Washington Post первой сообщила, что Белый дом хочет не допустить, чтобы Йейтс давала показания. Позднее в распоряжении телекомпании NBC News оказались письма, которые легли в основу газетной публикации.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал сообщения «на 100 процентов ложными». По его словам, Белый дом никогда не предпринимал никаких действий, чтобы воспрепятствовать ее выступлению.

«Я надеюсь, что она даст показания. Я рассчитываю на это», – заявил Спайсер на ежедневном брифинге для журналистов.

В письме адвокату Йейтс Дэвиду О'Нейлу помощник заместителя генерального прокурора Скотт Скулс указал, что показания Йейтс «вероятно, подпадают под положения о защите конфиденциальности президентских коммуникаций и, возможно, о защите конфиденциальности совещательного процесса».

При этом Скулс добавил, что Йейтс не нужно получать согласие министерства юстиции на дачу показаний, а лишь согласие Белого дома.

Йейтс внезапно была уволена в январе этого года, после того как отдала распоряжение юристам минюста не защищать вызвавший разногласия указ президента Трампа об ограничениях на въезд в страну.

Позднее стало известно, что до этого исполняющая обязанности генпрокурора посещала Белый дом, чтобы проинформировать его юристов, что из разговоров будущего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка, перехваченных разведслужбами до инаугурации Трампа, следовало, что Флинн обсуждал санкции, введенные администрацией Обамы.