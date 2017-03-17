Белый дом продолжает защищать утверждения президента Трампа о прослушке его телефонов Обамой

Белый дом продолжает защищать утверждения президента США Дональда Трампа о том, что бывший глава государства Барак Обама приказал прослушивать его телефоны в «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке, несмотря на отсутствие доказательств и заявления лидеров Комитетов по разведке Палаты представителей и Сената о том, что обвинения Трампа не имеют под собой оснований.

Пресс-секретарь администрации США Шон Спайсер вступил в самый настоящий вербальный бой с журналистами во время брифинга для прессы в Белом доме в четверг. Корреспонденты мировых изданий и телеканалов пытались выяснить, почему президент Трамп продолжает стоять на своем, в то время как самые осведомленные и высокопоставленные законодатели на Капитолийском холме, комментируя его твит–сообщения о прослушке, говорят, что ее не было.

Спайсер обвинил журналистов в «превратном толковании» заявлений в Сенате и «избирательном подходе» к тому, что они освещают. На его взгляд, СМИ проигнорировали слова председателя Комитета по разведке Палаты представителей Девина Нунеса, заявившего, что прослушка в «Трамп-тауэр» «могла иметь место». Однако, как заметили несколько журналистов в эфире телеканала CNN, в разговоре с ними он сказал, что он не считает, что телефонные разговоры президента Трампа в его нью-йоркской штаб-квартире перехватывались спецслужбами.

Накануне в интервью телеканалу Fox News президент Трамп пообещал, что «очень скоро» предоставит Конгрессу «очень интересную» информацию, подтверждающую его обвинения в адрес Обамы. Он также заявил, что, вероятно, он сам расскажет подробнее о своих обвинениях на следующей неделе.

«В течение следующих двух недель всплывут некоторые очень интересные вещи», – отметил Трамп в интервью Fox News.