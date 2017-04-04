Белый дом обвинил правительство Асада в использовании химоружия

Во время ежедневного брифинга в Белом доме во вторник пресс-секретарь президента США Шон Спайсер отказался отвечать на вопрос о том, были ли российские военные в Сирии вовлечены в операцию, в ходе которой правительственные войска применили химического оружие.

По словам официального представителя администрации, аналитики спецслужб и сотрудники Совета национальной безопасности, проводившие утром во вторник специальный брифинг для президента Трампа, единодушно пришли к выводу, что атака с применением химоружия была проведена по распоряжению правительства Башара Асада.

«Это означает, что в (выпущенном официальном) заявлении мы предельно ясно сказали, на кого возлагаем вину», - подчеркнул Шон Спайсер.

Представитель Белого дома также подверг сомнению сообщения американских СМИ, согласно которым основатель скандально известной частной военной компании Blackwater Эрик Принс, являющийся братом министра образования США Бэтси Девос, в январе этого года провел встречу с некими российскими представителями, пытаясь установить неофициальный канал связи между новой администрацией и Кремлем.

«Я думаю, что сама идея, что кто-то, не занимавший никакой должности в переходной команде (Трампа)...знает кого-то, кто, в свою очередь, знает кого-то в ОАЭ, который, к тому же, знает одного парня в России, - перечислил очевидные, по его мнению, неувязки Шон Спайсер. – Потом примерно 11 января они летят на Сейшелы, а правительство Сейшел на это заявляет: «у нас нет никакой информации об этих людях... Это просто набор каких-то обрывков информации, сложенных вместе для того, чтобы получить сенсацию».