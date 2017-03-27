В Белом доме появится отдел, отвечающий за реформирование федерального правительства

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в понедельник объявит, что его зять Джаред Кушнер возглавит новый отдел в Белом доме, который будет отвечать за масштабные усилия по реформированию федерального правительства, сообщила газета Washington Post, процитировав заявления Трампа и Кушнера.

Кушнер, женатый на дочери Трампа Иванке и в настоящий момент занимающий пост старшего советника президента, возглавит Управление американских инноваций Белого дома, которое будет заниматься внедрением бизнес-идей и, возможно, передаст частным организациям ряд правительственных функций.

«Правительство должно работать как одна из великих американских компаний. Мы надеемся, что сможем достичь успеха и эффективности для наших клиентов, которыми являются американские граждане», – сказал Кушнер в интервью Post.

Среди прочего, новое управление будет заниматься системой помощи ветеранам, борьбой с опиоидной наркоманией, развитием технологий и информационной инфраструктуры, подготовкой рабочей силы и инфраструктурными проектами, сообщает издание.

Трамп заявил в интервью Post: «Я обещал американскому народу добиться результатов и привить правительству мою идеологию выполнения поставленных задач с опережением сроков и в пределах бюджета».

Представители Белого дома пока не подтвердили это сообщение.

О создании нового управления стало известно спустя всего несколько дней после того, как Трамп потерпел первое крупное политическое поражение с момента вступления в должность. Республиканцы сняли с рассмотрения свой план реформы здравоохранения после многолетних обещаний отменить Закон о доступном здравоохранении, принятый в 2010 году по инициативе экс-президента Барака Обамы.

Неделей ранее также стало известно, что Иванка Трамп получила собственный кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации и правительственному телефону, хотя ранее сообщалось, что она не будет играть никакой роли в Белом доме.

По данным Post, представители Белого дома сообщают, что она будет сотрудничать с новым управлением, но без официальной должности. Кушнер регулярно сопровождает президента и ранее получил от Министерства юстиции допуск к работе старшего советника, хотя демократы выражали опасения по поводу возможных конфликтов интересов.

Кушнер уже взял на себя широкий круг внутреннеполитических и внешнеполитических обязанностей, в том числе – по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Как пишет Post, он продолжит исполнять свои многочисленные роли и после вступления в новую должность.