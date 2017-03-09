Белый дом рассматривает возможность увеличения военного присутствия США в Кувейте

Белый дом рассматривает возможность размещения в Кувейте около тысячи американских солдат в качестве резерва для борьбы с «Исламских государством». Об этом сообщает информационное агентство «Рейтер».

Сторонники такого решения в администрации США считают, что это предоставит американским военным больше возможностей для реагирования на непредвиденные ситуации на поле боя. Если такое решение будет принято, то оно будет означать отступление от стандартной практики администрации президента Барака Обамы. Теперь окончательное решение о целесообразности развертывания некоторых военных подразделений на территории Сирии или Ирака будет принадлежать командному составу, находящемуся на месте.

«Речь идет о предоставлении права выбора», - заявил официальный представитель правительства США, пожелавший остаться неизвестным. Он также добавил, что развертывание новых подразделений будет отличаться от уже присутствующих войск США в Кувейте. Пока неясно, было ли это предложение поддержано главой Пентагона Джимом Мэттисом. Пресс-секретарь министерства обороны США капитан ВМС Джефф Дэвис отказался от комментариев по этому поводу.

Администрацию Обамы неоднократно обвиняли в сверхдетальном контроле всего, что было связано с борьбой с «Исламским государством», включая полеты вертолетов и передвижения небольших подразделений вооруженных сил США.

По словам неназваного представителя правительства США, возможность дополнительного размещения американских войск в Кувейте включает в себя определенные ограничения на развертывание вооруженных сил США. Это будет постепенное увеличение личного состава. Такая стратегия поможет не только предотвратить затягивание проведения военных операций, но и шаги, выглядящие хорошо на поле боя, но имеющие негативные дипломатические и политические последствия.

Решение о том, следует ли создавать силы быстрого развертывания на основе находящихся в Кувейте подразделений армии США, являются частью продолжающегося пересмотра Белым домом стратегии по разгрому «Исламского государства» в Ираке и Сирии. Сейчас там развернуто около 6000 военнослужащих США, выполняющих в основном функции советников.

Победа над «Исламских государством» является одной из главных целей Дональда Трампа. Американские чиновники признают, что пересмотр стратегии борьбы с ИГИЛ может привести к увеличению численности американских войск в Сирии. Там, поддерживаемые США арабские и курдские вооруженные формирования, окружают Ракку – фактическую столицу «Исламского государства» - готовясь к ее взятию.