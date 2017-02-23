В Белом доме отменили рекомендации школам, защищающие права учеников-трансгендеров

В Белом доме отменили рекомендации общеобразовательным школам, защищающие права учеников-трансгендеров. Проект соответствующего документа оказался в распоряжении информационного агентства Рейтерс. Согласно инициативам, под которыми стоит подпись 44-й президента США Барака Обамы, ученики могли пользоваться теми туалетами в школах, которые соответствуют их гендерной ориентации.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге, что «ожидает дальнейших указаний» по данному вопросу.

В проект документа могут внести правки, прежде чем он будет отправлен в общеобразовательные школы по всей стране. Цель документа – отменить предыдущие рекомендации, пока Министерство юстиции и Министерство образования будут изучать правовые аспекты вопроса.

Возможная отмена рекомендаций школам относительно прав трансгендерных учеников, подольет масла в огонь в конфликт между сторонниками традиционных ценностей и социально прогрессивным американцами. Это может послужить причиной для очередных уличных протестов.

Отсрочка с рассылкой документа вызвана разногласиями между двумя членами кабинета Трампа: министром юстиции Джеффом Сешнсом, выступающим за отмену рекомендаций, и министром образования Бетси Девос, которая сопротивляется такому решению. Шон Спайсер отрицает какое-либо противостояние внутри команды Белого дома по данному вопросу. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что Бетси Девос была согласна на «100 процентов».

Шон Спайсер также добавил, что Белый дом был вынужден пойти на такой шаг, поскольку Верховный суд США еще не вынес окончательного решения в деле Гэвина Гримма против школьного совета округа Глостер. Слушания пройдут в марте этого года. Летом 2016 Верховный суд США всего лишь остановил действие судебного вердикта, требующего от школьных властей Вирджинии удовлетворить требование старшеклассника-трансгендера и позволить ему пользоваться мужским туалетом.

Несмотря на то, что Министерство юстиции не является стороной в судебном разбирательстве, отменив рекомендации, оно хочет чтобы его взгляд был принят во внимание. Помимо отмены рекомендаций Обама, проект документа Белого дома также отменяет поддержку Гэвина Гримма Министерством образования США.

В прошлом году администрация Обамы пригрозила школам приостановить федеральное финансирование, если руководство учебных заведений будет принуждать учеников-трансгендеров использовать туалеты против их воли.

Права штатов

Тринадцать штатов во главе с Техасом обратились в суд с целью приостановить рекомендации Обамы, называя их вмешательством в права штатов. Окружной судья Техаса своим решением временно приостановил полную имплементацию рекомендаций.

Консерваторы высказывали опасения, что сексуальные насильники могут выдавать себя за трансгендеров, с целью поиска новых жертв в мужских и женских общественных туалетах.

Однако эксперты считают, что ученики-трансгендеры сейчас страдают больше всех, поскольку являются объектами насмешек и издевательств со стороны своих сверстников.

«Среди подростков-трансгендеров, вырастающих в среде, где их не поддерживают, наблюдается большое количество случаев депрессии, растет число самоубийств, тревог и падает успеваемость», - заявила нью-йоркский психотерапевт Лора Джейкобс, специализирующаяся на проблемах трансгендерной молодежи и подростках.

Адвокаты, представляющие интересы трансгендеров критикуют аргумент «вмешательства в права штатов», поскольку на федеральном правительстве, а не местном, лежит ответственность за обеспечением прав.

«С каких это пор в США гражданские права зависят от вашего почтового индеска?» - задает вопрос Элиза Бьярд, исполнительный директор американской общенациональной организации, состоящей из геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и их гетеросексуальных друзей (GLSEN).

Федеральный закон о котором идет речь, известный как Раздел IX, запрещает дискриминацию на почве сексуальной принадлежности в сфере образования. Однако неизвестно, распространяется ли его действие на гендерную идентичность человека. Ответ на этот вопрос даст решение Верховного суда США, которого ожидается в марте этого года.

"В Разделе IX речь об этом никогда не шла", - сказал Шон Спайсер. - "Раздел вступил в силу в 1972 году. В то время этот вопрос не обсуждался, и было бы нелепым предполагать, что некоторые положения закона, касательно данной проблемы, продумывались в то время».