Александр Вершбоу: для смягчения санкций против РФ нет оснований

30 марта в вашингтонском Институте Хадсона состоялось обсуждение доклада под названием «Санкции против России: последствия и экономические издержки для Соединенных Штатов».

Доклад представили Андерс Фог Расмуссен – бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании – и бывший посол США в России (позднее в течение нескольких лет занимавший пост заместителя генерального секретаря НАТО) Александр Вершбоу.

В своем выступлении Александр Вершбоу заявил, что оснований для смягчения санкций против Москвы нет.

«Нет никаких убедительных экономических причин для смягчения санкций, – подчеркнул Вершбоу». «Поскольку торговля США с Россией чрезвычайно мала, – продолжал он, – менее 1% от (общего объема) нашей торговли, санкции мало повлияли на экономический рост в США и возможности для торговли».

«Это (введение санкций) больше повлияло на европейцев, чем на нас», – отметил дипломат.

Вершбоу отметил и другое обстоятельство: «Те, кто пострадал больше всего – такие страны, как государства Балтии, Польша, Финляндия – с большим энтузиазмом относятся к сохранению санкций».

«Мы не должны снимать с повестки дня те страны, которым это дорого обходится, но которые понимают, что иногда защита принципа важнее прибыли», – подчеркнул бывший посол США в России.