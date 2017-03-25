Трамп утвердил план исследования дальнего космоса

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране. В видеоролике продолжительностью чуть больше пяти минут глава Белого дома напомнил, что первые космические полеты стали в Америке поводом для всенародного ликования, а первых аcтронавтов встречали как национальных героев.

По словам президента США, за каждым из таких полетов стояла «человеческая мечта», а главной целью исследователей было изучение дальнего космоса.

«Следы, оставленные американцами в дальних мирах, это не слишком несбыточная мечта», - подчеркнул Дональд Трамп.

Он напомнил, что на этой неделе подписал первый за последние шесть лет Акт о Национальном космическом агенстве. Документ, одобренный Конгрессом, описывает стратегию дальнейшего изучения дальнего космоса и утверждает программу работы НАСА на ближайшие годы.

В планах космического агентства – подготовка к экспедициям за пределы Солнечной системы, разработка новых технологий, позволяющих начать исследования отдаленных галактик. Уже в следующем году на орбиту будет запущен новый космический телескоп «Джеймс Уэбб», который прийдет на смену знаменитому «Хабблу».

Одновременно американское космическое агенство расширит программу коммерческих запусков и выведет на рынок новые технологии. Это, по словам президента США, позволит создать новые рабочие места и «придаст новое ускорение» американской экономике.