Washington Post: ФБР вело наблюдение за Картером Пейджем

Газета утверждает, что ФБР имело разрешение суда следить за бывшим советником Дональда Трампа Картером Пейджем
Влиятельная американская газета Washington Post сообщила во вторник со ссылкой на неназванных представителей силовых ведомств США, что ФБР получило одобрение суда на отслеживание контактов бывшего советника Дональда Трампа Картера Пейджа, в связи с подозрениями о его сотрудничестве с российскими властями.
Пейдж неоднократно отрицал любые неправомерные поступки - как в связи в избирательной кампанией Трампа, так и в связи с Россией.
Однако по мнению газеты, слежка за Пейджем является «явным доказательством того, что у ФБР были основания верить в то, что во время президентской кампании 2016 советник предвыборного штаба Трампа связывался с агентами российской разведки».
Именно подобные контакты стали предметом расследования ФБР, Сената и Палаты представителей США по поводу возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США.
Остается неясным, будет ли Министерство юстиции США выдвигать какие либо обвинения против Пейджа и ряда других сотрудников предвыборного штаба Трампа.
В интервью газете во вторник Пейдж сказал, что ему «нечего скрывать».
«Это лишь подтверждает мои подозрения по поводу необоснованной, политически мотивированной слежки правительства», - сказал Пейдж.
Белый Дом, Министерство юстиции и ФБР отказались от комментариев.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.